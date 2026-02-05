El impresionante mirador de Bogotá que estrenó su propio Cristo Redentor ¿En qué parte queda?

Bogotá es, sin duda, uno de los destinos más especiales de Colombia. Es cierto que puede ser caótica y, en ocasiones, un poco desafiante; sin embargo, su amplia oferta cultural, gastronómica y de experiencias la convierten en una de las urbes más llamativas para los turistas. Aunque muchos visitantes llegan atraídos por un buen restaurante o por algún sitio emblemático, hay otros puntos que empiezan a robarse todas las miradas. De hecho, hay un mirador en Bogotá que viene ganando popularidad y que recientemente estrenó un gran atractivo.

Este es el mirador de Bogotá que sigue ganando terreno y presentó su Cristo Redentor

Durante 2025, según cifras mencionadas por el alcalde de la ciudad, Bogotá recibió cerca de dos millones de visitantes extranjeros. En medio de ese crecimiento turístico, uno de los miradores que ha comenzado a destacarse es el Mirador de La Cueva, que presentó una nueva atracción que ya está llamando la atención de locales y viajeros. Se trata de un Cristo Redentor de gran tamaño, una estructura imponente que se ha convertido rápidamente en uno de los nuevos puntos de interés de la capital.

El nuevo Cristo Redentor en el Mirador la Cueva.

Quienes estén interesados en conocer este atractivo y disfrutar de la vista privilegiada que ofrece, deben dirigirse a la localidad de Santa Fe, en la carrera 7 Este #1B-51. Uno de los detalles más llamativos de esta escultura es que cuenta con un balcón a la altura del pecho, desde el cual los visitantes pueden obtener una vista panorámica de 360 grados de la ciudad. Este elemento, poco común, se ha convertido en uno de los principales motivos por los que cada vez más personas llegan hasta este mirador.

Claro que el Cristo Redentor es apenas uno de los muchos atractivos del lugar. El Mirador de La Cueva ofrece una amplia propuesta gastronómica, con opciones de comida y bebidas para distintos gustos. Además, cuenta con canchas sintéticas, una cauchera humana y otras actividades recreativas que complementan la experiencia. El espacio también suele albergar eventos musicales y es uno de los puntos ideales para observar el atardecer bogotano, especialmente en estos días en los que el sol ha vuelto a aparecer con mayor frecuencia.

Eso sí, es un destino al que se recomienda asistir bien abrigado, ya que por su ubicación y altura las temperaturas pueden bajar considerablemente en ciertas horas del día. Sin duda, se trata de uno de esos lugares que empiezan a consolidarse como planes imperdibles en Bogotá, un sitio perfecto para explorar, desconectarse y disfrutar de las vistas únicas que ofrece la ciudad.

