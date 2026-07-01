- El proyecto de restablecer relaciones con Israel desata las primeras polémicas del gobierno electo de De la Espriella

La condena al líder brasileño Zé Maria y el triunfo de Abelardo de la Espriella en Colombia aceleran el debate judicial sobre las críticas a Israel

Texto escrito por: María Paula Houghton Martínez

La sentencia en primera instancia contra el dirigente sindical y político brasileño José María de Almeida (Zé Maria), que está siendo apelada en este momento, marca un grave precedente sobre la libertad de expresión y la criminalización de la solidaridad con Palestina. En Colombia, el triunfo de Abelardo de la Espriella y su anuncio de restablecer relaciones con Israel aceleran la consolidación institucional de la definición IHRA que equipara las críticas a Israel con antisemitismo.

Condena de Zé María de Almeida: una sentencia que trasciende las fronteras

El 28 de abril de 2026, la Justicia Federal de Brasil condenó en primera instancia a José Maria de Almeida (Zé Maria), presidente nacional del Partido Socialista de los Trabajadores Unificado (PSTU), a dos años de prisión en régimen abierto. El motivo fueron sus declaraciones durante una manifestación en solidaridad con Palestina realizada en São Paulo en octubre de 2023.

En su discurso, Zé Maria defendió la legitimidad de la lucha del pueblo palestino contra el sionismo y planteó la consigna de una Palestina “laica y democrática, del río Jordán al mar”. La Confederación Israelita de Brasil (CONIB) y la Federación Israelita del Estado de São Paulo (FISESP) presentaron denuncias que derivaron en el proceso.

La sentencia, dictada por el juez federal Massimo Palazzolo, no está firme. La defensa apeló ante el Tribunal Regional Federal de la 3ª Región (TRF-3), argumentando que se trata de una violación a la libertad de expresión.

Un precedente en disputa

Organizaciones sindicales, movimientos sociales y sectores de la izquierda brasileña han denunciado que el fallo sienta un peligroso precedente al usar la legislación antirracista para criminalizar el antisionismo y la solidaridad con Palestina. Diez centrales sindicales nacionales firmaron una declaración exigiendo su revisión, y miles de organizaciones y dirigentes a nivel internacional se han manifestado en solidaridad con Zé María. En Colombia se han manifestado cientos de activistas, incluyendo a Fabio Arias, presidente nacional de la Central Unitaria de Trabajadores (CUT), y la conocida representante a la Cámara por el Pacto Histórico, Mafe Carrascal.

El caso transcurre mientras el Congreso brasileño debate el Proyecto de Ley 1424/2026, que busca incorporar formalmente la definición de antisemitismo de la Alianza Internacional para la Memoria del Holocausto (IHRA).

La definición de la IHRA en el centro de la disputa

La definición IHRA es controvertida. Sus defensores afirman que ayuda a identificar nuevas formas de antisemitismo. Sus críticos sostienen que varios de sus ejemplos equiparan el antisionismo y las críticas al Estado de Israel con odio antisemita, limitando la libertad de expresión.

Incluso Kenneth Stern, uno de sus principales autores, ha advertido contra su uso como herramienta jurídica o regulatoria. Como alternativa, surgió en 2021 la Declaración de Jerusalén sobre Antisemitismo, firmada por cientos de académicos, que distingue claramente entre antisemitismo y crítica legítima a Israel.

Argentina: el laboratorio regional

Tras la adopción oficial de la definición IHRA, Argentina se ha convertido en el principal ejemplo de judicialización de la solidaridad con Palestina en América Latina. La Delegación de Asociaciones Israelitas Argentinas (DAIA) ha impulsado múltiples denuncias contra activistas y dirigentes políticos.

Casos emblemáticos incluyen el del dirigente del MST, Alejandro Bodart, condenado inicialmente por calificar a Israel de “Estado racista y genocida” (aunque luego fue absuelto en apelación), y el de la diputada Vanina Biasi (Partido Obrero-FIT-U), procesada por sus publicaciones y discursos críticos al sionismo e Israel. Sus defensores denuncian que se busca convertir posiciones políticas en delitos.

Colombia: del giro progresista al realineamiento pro-Israel

El triunfo de Abelardo de la Espriella en las elecciones presidenciales representa un giro estratégico en la política exterior colombiana. Tras derrotar estrechamente a Iván Cepeda, el presidente electo anunció de inmediato que “restablecerá y fortalecerá las relaciones diplomáticas con Israel”, rotas durante el gobierno de Gustavo Petro.

De la Espriella ha declarado que “Israel puede contar con Colombia como un aliado firme”, ha mencionado la posibilidad de trasladar la embajada a Jerusalén y ha expresado su intención de ampliar la cooperación en seguridad, inteligencia y tecnología militar. Este realineamiento se complementa con una estrecha alianza con Estados Unidos, respaldada abiertamente por Donald Trump.

La administración Duque adoptó oficialmente la definición IHRA en 2022. Aunque Petro rompió relaciones diplomáticas con Israel, nunca derogó la adopción de la definición IHRA y tampoco rompió por completo las relaciones comerciales y de cooperación militar. Con De la Espriella, se espera no solo su mantenimiento, sino su profundización a nivel nacional, universitario y judicial, lo cual es un grave retroceso respecto de los logros obtenidos por el movimiento pro-palestino en Colombia.

¿Lawfare a la colombiana? El caso de la Universidad Industrial de Santander

En octubre de 2025, un estudiante presentó una tutela contra la Universidad Industrial de Santander (UIS) por un mural que incluía la consigna “Globaliza la Intifada”. El demandante invocó expresamente la adopción de la IHRA por el Estado colombiano. Aunque el juez no ordenó retirar el mural, su razonamiento reflejó criterios cercanos a esta definición.

Este tipo de casos adquieren mayor peso bajo el nuevo gobierno, que ha priorizado la lucha contra lo que considera “antisemitismo” en el espacio público.

Lo que está en juego

La sentencia contra Zé Maria en Brasil y el viraje político en Colombia forman parte de una misma tendencia regional: el uso de la definición IHRA para trasladar al terreno judicial debates que antes eran políticos.

En el nuevo gobierno de De la Espriella, la combinación de alineamiento con Israel y Estados Unidos y el fortalecimiento de la IHRA plantean mayores desafíos para el movimiento de solidaridad con Palestina en Colombia. La pregunta central sigue abierta: ¿cómo combatir el antisemitismo real sin utilizar esa lucha para silenciar la denuncia de la ocupación y las violaciones al derecho internacional en Palestina?

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