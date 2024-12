Cuando Sandra Reyes desenmascaró a Caracol y 'Pedro el escamoso'; "A mi no me pagan por las repeticiones"

.Publicidad.

Sandra Reyes fue una de las actrices más queridas y respetadas de la televisión colombiana. Su legado, jamás será olvidado, pues no solo era un excelente profesional, pues también era una persona increíble. Aunque, esto no quiere decir que todo haya sido muy fácil para ella, pues como muchos, la mujer pasó por momentos difíciles. De hecho, tuvo duros momentos económicos, lo que quizás no muchos podrían creer. Más teniendo en cuenta que la actriz hizo parte de una de las novelas más icónicas de la tv colombiana, Pedro el escamoso. Esto fue lo que reveló en algún momento la actriz al respecto.

El día que Sandra Reyes reveló que no recibía un peso por las repeticiones

No siempre estar vigente en la televisión, es sinónimo de tener grandes cantidades de dinero. De hecho, aunque muchos podrían creer que la fama podría ser igual a millones, no siempre es así y Sandra Reyes lo vivió. Durante aquella repetición que hubo de Pedro el escamoso en 2020, la novela volvió a conseguir grandes números. Los actores de la producción volvían a sonar en el país y muchos querían saber en qué andaban. Sin embargo, no todos la pasaban muy bien entonces, incluída la actriz, quien pasaba por un duro momento. Esto lo reveló en una entrevista para Las2orillas, donde contó su situación.

..Publicidad..

Sandra Reyes y Miguel Varoni en primer temporada de 'Pedro el escamoso'.

|Le puede interesar Así fue la despedida de Sandra Reyes en 'Pedro el escamoso' ¿Ya sabía que iba a morir?

...Publicidad...

Para ella, aquel año fue uno de los más duros, siendo la época con mayores deudas para ella. Confesó que aunque la retransmisión era exitosa, ella no recibía un solo peso por esto. Aunque, sí comentó que gracias a la ley Fanny Mikey si recibía algo de dinero, pero que no era mucho. Para muchos fue una sorpresa escuchar que la protagonista de Pedro el escamoso, estuviera viviendo un momento tan duro. Es que, por ese entonces a la mujer no le salía trabajo en ningún lado, "A mi me apartaron de la televisión", llegó a decir. Muchas veces no tenía dinero ni para tomar un taxi y debía buscar monedas para tomar transporte.

....Publicidad....

Fun un momento duro para Sandra Reyes, en donde tuvo que apoyarse en su familia para salir adelante. Lo bueno es que, tiempo después, pudimos volver a verla brillar en la televisión nacional. Su regreso en Rigo fue estupendo, demostrando que en ella aún había talento de sobra. Lo mismo hizo en Ventino y hace poco en Pedro el escamoso: más escamoso que nunca. Aunque tristemente, esta fue la última vez que disfrutamos de esta gran actriz.

Vea también: