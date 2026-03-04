Así logró BYD, la gigante china de carros eléctricos, venderle a Colombia 215 buses por más de USD $65 millones

Los chinos siguen pisando duro con el embajador de China Zhu Jingyang a la cabeza y sus buses eensamblados en Cota, rodarán en Bogotá y otras cuatro capitales

El Ingeniero Juan Luis Mesa Echeverri, Gerente General de BYD (Build Your Dreams) Colombia, anunció que la multinacional China exhibirá su portafolio de la flota eléctrica que será ensamblada en Colombia durante 2026.

Entre los vehículos hay buses, montacargas y camiones cien por ciento eléctricos, los cuales rodarán en las vías de ciudades capitales del país como Bogotá, Medellín, Cali y Pereira, entre otras regiones del territorio colombiano.

Mesa Echeverri aseguró que este año entrarán en operación el mayor número de vehículos eléctricos ensamblados en el país, gracias a la planta de BYD Colombia ubicada en el municipio de Cota, Cundinamarca. Desde allí, se prepararán los buses destinados a los sistemas de Transmilenio, en Bogotá; Metroplús de Medellín; Masivo Integrado de Occidente de Cali (Mío); Megabús de Pereira y otras regiones del país donde también se incorporan montacargas y camiones.

Flota para todo el país

La flota incluye un total 215 buses totalmente eléctricos, entre los que se encuentran buses articulados con capacidad para transportar 160 pasajeros que prestarán servicio en Bogotá, así como los busetones con capacidad para transportar hasta 50 personas y los buses padrones que pueden llevar hasta 80 pasajeros.

De acuerdo con lo manifestado por Juan Luis Mesa Echeverri, el ensamblaje de todos estos vehículos se da gracias a los negocios realizados por la compañía en Colombia durante 2025, que incluyen una estrategia de fortalecimiento industrial con tecnologías limpias de 0 emisiones.

La cifra total de estas transacciones asciende a los 65 millones de dólares, más las ventas de 31 montacargas eléctricos y la comercialización de 91 carros de tipo servicio especial de pasajeros, por un monto cercano a los 3 millones de dólares.

El plan de expansión de la multinacional China no para allí, para este 2026, la compañía anunció extender sus tentáculos a otros portafolios como los camiones eléctricos ensamblados en Cota de tipo logístico, camiones botelleros y vehículos tipo Mixer el objetivo de BYD Colombia es terminar el 2026 con la venta de más de 100 unidades de camiones eléctricos.

HECHO EN CHINA

Los componentes de todos estos vehículos son fabricados en China y el proceso de ensamblaje se desarrolla en Colombia en la planta de Cota. De esta forma se integra la operación de la Multinacional BYD en alianza con la gigante japonesa Hino Motors, líder en la fabricación de camiones, autobuses y carros comerciales. Además, trabajan en asocio con empresas nacionales para la fabricación de carrocerías y chasis, lo que le ha permitido a la compañía reducir los tiempos de logística y darle participación a la industria colombiana.

La empresa BYD (Build Your Dreams), fue fundada en 1995 por Wang Chuanfu en ShenZhen como una empresa de baterías recargables. En 2003 entró en el mercado de la fabricación de vehículos eléctricos, baterías, camiones y paneles solares. Con el pasar de los años, la compañía se ha consolidado como uno de los mayores fabricantes de carros eléctricos e híbridos de todo el mundo. Actualmente, la empresa solo se dedica a la fabricación de vehículos eléctricos y tiene presencia en 70 países.

Entre los años 2008 y 2009, la compañía hizo los primeros lanzamientos de vehículos totalmente eléctricos e híbridos enchufables en China; durante los años 2023 y 2024, ya tenía pleno dominio en el mercado, convirtiéndose en líder mundial en la venta de carros de tecnologías limpias, superando a Tesla. Actualmente fabrican carros, buses, camiones y monorraíles.

Cabe anotar que la empresa de transporte Masivo de Bogotá Transmilenio incorporará a su flota 440 buses totalmente eléctricos correspondientes a la Fase III del sistema, y 269 buses de la fase VI, de los cuales 157 vehículos son articulados y 112 serán biarticulados. Con esto, la flota aumentará en un 12 %, pasando de 2.202 a 2.471 buses, con una inversión de $ 1,5 billones de los cuales el 62,4 % son aportados por la Nación y el 37,5 % son recursos del Distrito.

