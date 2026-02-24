- Leonardo Huerta, el profesor que logró las firmas necesarias y quiere ganarle a Claudia López en la consulta

Con su experiencia en la Defensoría del Pueblo, Leonardo Huerta explica cómo con otra manera de hacer política se puede llegar a la Presidencia de Colombia

Sin grandes maquinarias políticas y con un presupuesto muy distinto al de otros aspirantes a la Presidencia, Leonardo Huerta logró recolectar 1,3 millones de firmas para avalar su candidatura. El “desconocido”, como muchos lo llaman, ha dado clase en más de 20 universidades y, durante su paso por la Defensoría del Pueblo, logró tramitar más de 111.000 casos relacionados con la protección y prevención del derecho a la salud en los 32 departamentos del país.

En su hoja de vida abundan los estudios y se ha especializado en cuanta rama del derecho ha podido. Pasó por la Universidad Libre, el Externado, el Rosario e incluso la Universidad Complutense de Madrid. Seguramente fue esa trayectoria académica la que convenció a Claudia López —quien en un inicio no lo conocía— de invitarlo a tomarse un tinto que terminaría en una propuesta política: conformar una consulta del centro para el próximo 8 de marzo.

Claudia López y Leonardo Huerta en la inscropción de la "Consulta de las soluciones".

El propio Huerta ha revelado que también invitaron a otras figuras como Sergio Fajardo e incluso al exministro Luis Carlos Reyes, pero finalmente ninguno acudió al llamado. Así, el pereirano terminó perfilándose como una de las cartas de ese sector político, con el respaldo de la exalcaldesa de Bogotá.

Ahora, Huerta buscará llegar a la eventual primera vuelta de las elecciones presidenciales, sustentando su campaña en tres pilares: su formación académica, la experiencia en el sector público y el conocimiento del territorio. Con ellos espera imponerse en la consulta del centro y consolidar el apoyo de Claudia López, quien incluso podría convertirse en su fórmula vicepresidencial.

