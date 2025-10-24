Andrés Alzate empezó a organizar eventos cuando era bachiller en Medellín, hoy trabaja de la mano con la premiada empresa que también produce el Super Bowl

Andrés Alzate comenzó en el mundo del entretenimiento cuando apenas era un adolescente. En su natal Medellín, con tan solo 16 años, empezó a organizar y vender eventos escolares gestionados por él mismo. Desde entonces descubrió su gusto por la producción y el espectáculo, una pasión que con el tiempo se transformó en una carrera sólida y con proyección internacional.

Después de terminar sus estudios escolares, decidió profesionalizarse y cursó Administración de Empresas en la Universidad de La Sabana. Su formación le permitió entender el lado estructural del entretenimiento y cómo el arte también puede ser un modelo sostenible. Su primera experiencia laboral fue en Prisa Internacional, donde trabajó como ejecutivo de ventas televisivas. Ese primer acercamiento al mundo corporativo lo llevó a especializarse aún más y a cursar una maestría en la Universidad Politécnica de Cataluña.

Con el paso de los años, Andrés Alzate consolidó una visión más amplia del sector y en 2007 fundó su propia empresa de producción, MAE Productions. Ese proyecto le sirvió como trampolín para llegar al siguiente nivel y conquistar el mercado internacional. Para el año 2018, ya residía en Estados Unidos y hacía parte de una agencia de marketing multicultural. Desde allí profundizó en las dinámicas del entretenimiento global y comprendió mejor los desafíos de la industria creativa en Colombia.

En una entrevista para medios, reflexionó sobre la necesidad de apoyar la educación técnica y artística en Colombia. “Es fundamental que el país invierta en programas educativos especializados. Tener acceso a este tipo de formación me permitió trabajar en proyectos internacionales. La cultura debe verse como un motor económico y un camino hacia la proyección global”.

Esa combinación de preparación y experiencia lo llevó a participar en algunos de los espectáculos más grandes del mundo, como el Super Bowl, la final del fútbol americano de la NFL, reconocida por sus producciones de altísimo nivel. También fue parte del equipo detrás de Hamilton, uno de los musicales más exitosos del siglo XXI, creado por Lin-Manuel Miranda, compositor de la banda sonora de Encanto. La obra ganó tres premios Tony, un Grammy y un Pulitzer, consolidándose como un fenómeno cultural internacional.

Su llegada al teatro fue un nuevo reto. “La industria teatral era completamente nueva para mí. Tuve que aprender términos, metodologías de trabajo y adaptarme a un ritmo diferente. Con el tiempo, la confianza y la comunicación con el equipo de diseño se vuelven naturales”, contó en una entrevista.

Hoy, Andrés Alzate es parte del equipo de producción de Buena Vista Social Club en Broadway, una obra que revive la historia de la legendaria agrupación cubana que llevó el bolero y la guajira a los escenarios del mundo. La adaptación teatral, escrita por Marco Ramírez, reconocido dramaturgo de ascendencia cubana y autor de éxitos como The Royale y Orange is the New Black, se inspiró en la memoria y la resistencia cultural de una generación.

Gracias a su desempeño, la obra ya cuenta con 5 premios Tony en las categorías Mejor Actriz de Reparto, Mejor Diseño de Sonido, Mejor Coreografía, Mejor Orquestación y un premio especial para la banda.

Con esta producción, Alzate reafirma su posición en el circuito teatral internacional y demuestra que el talento colombiano puede ocupar un lugar destacado en los escenarios más exigentes. Su historia es la de un productor colombiano que empezó soñando con pequeños eventos escolares y hoy participa en los espectáculos que definen la cultura contemporánea.

