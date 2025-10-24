Cuarenta becas para cursar 7 nuevos doctorados en Norte de Santander entregan la Unipamplona y el Minciencias

Con apoyo del ministerio, la Universidad de Pamplona lanza una nueva convocatoria para formará investigadores en educación, salud, agricultura y tecnología

En el Templo Histórico de Villa del Rosario, la Universidad de Pamplona (Unipamplona) y el Ministerio de Ciencia, Tecnología e Innovación (Minciencias) presentaron oficialmente la Convocatoria No. 35 y anunciaron la apertura de nuevos programas de doctorado, con el objetivo de fortalecer las capacidades científicas y tecnológicas de la región.

| Le puede interesar: Diez parques nacionales entre ríos, playas y bosques que revelan la belleza escondida de Colombia

En el acto estuvieron presentes el Dr. Andrés Felipe Cuaspud Díaz, viceministro de Conocimiento, Innovación y Productividad; el Dr. William Villamizar Laguado, gobernador de Norte de Santander; el Dr. Sergio Iván Quintero, vicerrector administrativo de la Universidad Francisco de Paula Santander; la Dra. Yolanda Gallardo de Parada, directora general de la Universidad Simón Bolívar, sede Cúcuta; y el Dr. Hernando Mora González, gerente del Hospital Erasmo Meoz.

El evento tuvo como propósito la presentación oficial de la convocatoria “Formación de capital humano de alto nivel para atender los retos del CTel en Norte de Santander” y la apertura de siete nuevos doctorados de la Universidad de Pamplona.

El viceministro Andrés Felipe Cuaspud Díaz destacó que “hoy nos reúne un motivo enorme de orgullo, pues es finalmente la puesta en marcha de los proyectos de formación de capital humano de alto nivel financiados por el Ministerio de Ciencia, Tecnología e Innovación a través de la Convocatoria No. 35”.

Asimismo, explicó que esta estrategia busca fortalecer las capacidades científicas y tecnológicas de la región, y que, en esta oportunidad, la Universidad de Pamplona, junto con la Universidad Francisco de Paula Santander y la Universidad Simón Bolívar, lideran una iniciativa que permitirá formar a más de 40 profesionales en programas de doctorado con inversión del Sistema General de Regalías. Añadió que “estos recursos se traducen en oportunidades reales, nuevas trayectorias de formación doctoral en áreas estratégicas como el Doctorado en Automática, Ciencia y Tecnología de los Alimentos y Ciencias de la Educación. Toda esta formación fortalece el tejido académico y científico de la región, impulsando soluciones a los retos locales, la productividad, la sostenibilidad y la inclusión social”.

Los nuevos programas de doctorado que la Universidad de Pamplona pone en marcha son en Actividad Física y Deporte, Arte y Cultura, Ciencias Agrarias, Ciencias de la Educación, Fonoaudiología, Humanidades y Salud Pública.

El rector de la Universidad de Pamplona, Dr. Ivaldo Torres Chávez, calificó este lanzamiento como un momento histórico, al concretarse la apertura de los nuevos doctorados y el inicio de las becas de las convocatorias 35 y 44. “La Convocatoria No. 44, que será el próximo año, contempla más de 1.400 cupos para doctorados y maestrías. Esta es una gran noticia de Minciencias. La Gobernación también ha sido el mejor aliado que podamos tener, siempre ha hecho el esfuerzo necesario para que las universidades podamos ampliar nuestro espectro. Es un orgullo compartir este espacio con el gobernador, Dr. William Villamizar”, manifestó.

Por su parte, el gobernador William Villamizar Laguado subrayó que “las universidades públicas como la Universidad de Pamplona y las demás instituciones de la región han trabajado para dar oportunidades a quienes se forman aquí, y esta convocatoria permitirá que más de 40 profesionales del departamento puedan cursar sus doctorados en diferentes áreas de investigación”.

| Vea también:

Anuncios.

Anuncios.

Anuncios.