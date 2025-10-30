El problema de Venezuela con los Estados Unidos se puede volver un dolor de cabeza para los colombianos

Por: ANDRES RAMIREZ GAMARRA |

octubre 30, 2025

Este es un espacio de expresión libre e independiente que refleja exclusivamente los puntos de vista de los autores y no compromete el pensamiento ni la opinión de Las2orillas.

Creciente presencia militar por parte de los Estados unidos en el mar Caribe hace subir la tensión sobre una intervención contra Venezuela por presuntos vínculos con el narcotráfico, también enciende las alarmas a países circundantes a la región como Colombia.

Este creciente problema que existe entre dos grandes países no es algo que pueda resolverse con pocas palabras, es un conflicto que va desde ideologías como el capitalismo o ahora llamado imperialismo estadounidense, y el llamado socialismo del siglo XXI con Venezuela, hasta los problemas económicos e intereses entre los demás países. A lo largo de los años, EE. UU. siempre ha intervenido en muchos países como Kuwait, Afganistán, África y muchos más, con la supuesta intención de hacer cumplir las leyes internacionales y luchar contra el terrorismo.

Venezuela es un país que vive una de las peores realidades en el mundo debido a su presidente Nicolás Maduro. El chavismo, legado dejado por Hugo Chávez a Nicolás Maduro ha conducido desde alrededor de 2019 o incluso antes, a una de las crisis económicas y humanitarias más graves de la historia reciente de Latinoamérica, todo esto a pesar de ser el país con la mayor cantidad de reservas de petróleo del mundo, que terminan siendo mal administradas, ya que ni siquiera se encuentran entre los 10 países más exportadores del mismo.

Se puede decir que las tensiones militares en el Caribe y la posible intervención de Estados Unidos a Venezuela, además de sus diferencias ideológicas, es por querer apoderarse de sus reservas petroleras con la excusa de que Maduro tiene vínculos con el narcotráfico y está luchando por destruir los carteles que envían droga a los yankees. También lo hace para mantener su hegemonía en el mundo, y es que en los últimos años se ha venido visto la caída del dólar como moneda internacional. Para el año 2000, el 71% de las reservas mundiales de todos los bancos centrales estaban expresadas en dólares, hoy en día, según datos del Grupo Aval, bajaron a 58% con la aparición de los BRICS+, con China y Rusia a la cabeza, impulsando una economía global no dolarizada.

Yo personalmente estoy en contra de la intervención militar de EE. UU. en Venezuela. Primero que todo porque viola las leyes internacionales por la violación de la soberanía nacional, a menos que sea en defensa propia y no hay ninguna justificación legal que amerite una intervención, Venezuela no ha atacado a Estados Unidos de ninguna manera y los supuestos vínculos con el narcotráfico son solo excusas y no hay pruebas verdaderamente concluyentes. Segundo, al atacar a nuestro vecino, nosotros los colombianos también nos veríamos afectados, debido a que el presidente Gustavo Petro mandaría a cerrar las fronteras del país para prepararse por si EE. UU. quiere hacer algo contra Colombia, lo que al final terminaría paralizando la economía.

A la final, solo podemos consolarnos con que nada más son tensiones y no se llegara más lejos, porque como dice el dicho “nos existen enemigos eternos, solo intereses eternos”, el problema es si ambos países podrían ponerse de acuerdo en sus intereses, en cuanto a que pasara después, solo podemos dejárselo al futuro.

También le puede interesar:

Anuncios.

Anuncios.

Anuncios.