El Presidente desde sus inicios en Movistar Colombia, Alfonso Gómez Palacio, fue premiado por sus jefes españoles

Tras supervisar la millonaria venta de 6 filiales en Latinoamérica, el abogado colombiano tomará las riendas de Movistar Plus+ la apuesta de la empresa española

Telefónica decidió transformar el perfil estratégico de su unidad de negocio audiovisual, Movistar Plus+, mediante el nombramiento del ejecutivo colombiano Alfonso Gómez Palacio como su nuevo CEO. Gómez Palacio, quien cuenta con una trayectoria de cerca de veinte años en la multinacional, posee un perfil marcadamente financiero y operativo que se alinea con la nueva visión de Mac Mutra, presidente ejecutivo de Telefónica desde enero de 2025.

Este movimiento representa un cambio significativo respecto a la gestión anterior, más enfocada en la innovación creativa, y ocurre en un contexto de tensión constante en el sector entre la inversión en contenidos y la rentabilidad necesaria para sostener la plataforma.

El nuevo director de Movistar Plus+ es abogado de la Universidad Javeriana, y comenzó su carrera en el sector público, donde presidió Colombia Telecomunicaciones durante la transformación de la antigua Telecom estatal, antes de asumir la dirección de Telefónica Colombia en 2006, cargo que ejerció durante más de una década. En 2018 fue promovido a la dirección de Telefónica Hispam Norte (Colombia, México, Ecuador, Centroamérica y Venezuela) y un año después asumió la conducción de toda la división hispanoamericana, Telefónica Hispam, llegando a gestionar una cartera que tiene más de 100 millones de clientes. Bajo su supervisión como ejecutor regional, Telefónica vendió seis filiales en poco más de dos años por cerca de USD 6.000 millones: Argentina, Perú, Chile, y Colombia, Ecuador y Uruguay a Millicom.

A principios de 2026, Palacio Gómez supervisó la venta a Millicom de la participación mayoritaria (67,5 %) que Telefónica España poseía en Movistar Colombia (Cotel) por 214,4 millones de euros (aproximadamente 400 millones de dólares), en una operación que marcó la salida de Telefónica del mercado colombiano tras dos décadas.

Posteriormente, el pasado 27 de abril, Millicom adquirió el 32,5 % de Movistar –que estaba en manos del estado– a través de Colombia Telecomunicaciones, por cerca de $856.000 millones, consolidando el control total de la compañía. Es de anotar que, días antes, el 27 de enero, Millicom había adquirido el 100 % de las acciones de UNE EPM Telecomunicaciones –que estaban en manos de Empresas Públicas de Medellín (EPM)– por aproximadamente USD 571 millones, consiguiendo el control total de Tigo Colombia.

Con estas transacciones, Milicom consolidó su posición como el segundo operador más grande de Colombia, logrando, con la fusión de Tigo a Movistar, llegar a 41 millones de líneas y acercándose a Claro, el líder del mercado, con una cifra próxima a los 42 millones.

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En su nuevo cargo, Gómez Palacio tiene la misión de fortalecer la generación de valor en un negocio que cerró 2025 con 3,9 millones de suscriptores, consolidándose como la plataforma de televisión por suscripción líder en España. Sin embargo, la operación enfrenta una presión creciente debido a los elevados costos de los derechos deportivos, que incluyen competiciones de alto nivel como la UEFA Champions League, La Liga y el Mundial de 2026. Aunque el mercado principal es España, el servicio de streaming tiene presencia en la Unión Económica Europea y alcance técnico para instalarse en hasta 29 países del continente.

El mercado anticipa que Gómez Palacio replicará la disciplina financiera aplicada en Latinoamérica, centrada en la optimización de márgenes y la racionalización de la cartera de contenidos. No obstante, esta estrategia conlleva retos importantes, como el posible cierre de canales con baja rentabilidad o una menor agilidad para competir frente a gigantes globales del streaming como Netflix o Disney+. Además, los incrementos en las tarifas aplicados durante 2026 para mantener los márgenes operativos plantean el riesgo de una fuga de clientes hacia operadores de bajo coste que compiten agresivamente en el mercado europeo.

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