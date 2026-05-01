- Gran favor de Petro a otra amiga de Verónica Alcocer: le entregó la Notaria 35

Adriana Mejía fue nombrada primero directora de Artesanías de Colombia y ahora salta a una de las jugosas notarias del Norte de Bogotá

La abogada Adriana Mejía tomó posesión de la Notaría 35 de Bogotá. La misma jurista que se desempeñó como gerente general en Artesanías de Colombia. El Gobierno nacional, que hoy tiene en la Casa de Nariño a Gustavo Petro, acaba de confirmar el nombramiento. En efecto, la funcionaria podría comenzar a ganar por lo menos 5 millones de pesos al mes o, en notarías de alta demanda, la facturación podría ser 120 millones de pesos; no obstante, el número varía de acuerdo con el tipo de notaría y el tipo de trámites.

Mejía es una persona que en el pasado ha sido cercana a Gustavo Petro y Verónica Alcocer. Por lo menos, su nombre pasó a la fama cuando la entonces pareja Alcocer-Petro necesitó una asesoría en el trámite del proceso de adopción paterna del hijo de Verónica, Nicolás Alcocer, quien estaría actualmente en España, Europa. Un detalle: Nicolás Alcocer es una persona diferente a Nicolás Petro, quien está siendo investigado por la Fiscalía.

La adopción llegó a feliz término el 21 de septiembre de 2023, fecha en la que Nicolás Alcocer confirmó su adopción por parte del hoy presidente. La abogada Mejía fue una pieza importante para lograr el trámite. No se quedó trabajando en procesos de adopción.

Para el 11 de octubre de 2022, Mejía llegó a Artesanías de Colombia, donde trabajó como gerente general. Artesanías de Colombia es una organización de economía mixta, vinculada al Ministerio de Comercio, Industria y Turismo, que en esa fecha seguía las directrices de Germán Umaña Mendoza. En su momento se aclaró que el nombramiento no tenía nada que ver con los servicios prestados previamente a Verónica Alcocer y Gustavo Petro.

En Artesanías de Colombia se justificó el nombramiento por su experiencia y estudios. Según su hoja de vida, trabajó en diferentes ramas. Se observa que fue directora de la Fundación Gilberto Alzate Avendaño durante la alcaldía de Gustavo Petro en Bogotá y su rol como directora encargada en el Instituto Distrital de las Artes, Idartes. Aunque Germán Umaña dejó el cargo en mayo de 2024, Adriana Mejía siguió trabajando en Artesanías de Colombia. Umaña fue reemplazado por Luis Carlos Reyes.

Tras tres años de trabajo, ahora la jurista Mejía decidió salir de Artesanías de Colombia el pasado 27 de abril y llegar a una notaría. La espera un cargo en la Avenida Calle 82 # 11-62, local 2. Sin embargo, la recién nombrada mantiene que sus cargos no tienen nada que ver con los servicios prestados en el pasado a Alcocer y a Petro.

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