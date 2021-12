El presentimiento que el juez Cotes Laurens tuvo días antes de ser asesinado

Un día como hoy 03 de diciembre, pero de hace 20 años, me tocó cubrir la noticia del execrable asesinato de una persona noble, responsable y profesional, pero que ejercía uno de los cargos más peligrosos en esos tiempos en que mandaban los paramilitares en el país.

Me refiero al abogado Javier Cotes Laurens, quien se desempeñaba como Juez de Ejecuciones de Penas en el edificio Benavides Maceas de Santa Marta, en donde funcionaban todos los juzgados de la ciudad.

Todos los días, en mi labor como reportero de judiciales para ese entonces, en los medios de comunicación Radio Galeón y El Informador, me tropezaba con él, por cuanto visitaba su despacho para preguntarle sobre sentencias falladas.

Días antes de su vil crimen me habló de una sentencia que estaba a punto de fallar, pero que él sentía en esa ocasión que el sindicado, un reconocido paramilitar con un prontuario de crímenes atroces, no era culpable del delito que le endilgaban en el caso que llevaba. Poco después se supo que ese mismo paramilitar por el que el juez presintió que no era culpable de un delito atroz, ejecutó su asesinato el 03 de diciembre de 2001 en la puerta de su casa del barrio Santa Helena de Santa Marta.