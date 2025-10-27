El precio de ser pobre en el Caribe, el paraíso donde hasta la brisa es de quien puede pagarla

En La Boquilla, la comunidad afro resiste ante la gentrificación que amenaza su costa, su historia y su forma de vida en nombre del “progreso”

Por: Andrea Garcés Pérez |

octubre 27, 2025

El Caribe colombiano no solo vive bajo la luz del mar y la brisa tropical; también está atrapado en una encrucijada donde ‘territorio’ y ‘mercado’ chocan. Para la comunidad afro de La Boquilla, lo que se disputa no es solo un pedazo de costa sino su historia, su identidad y su forma de vida. La gentrificación —esa palabra que parece ajena, pero que aquí susurra muy cerca— se presenta como el nuevo colonizador: silencioso, legal y voraz.

En su web institucional, Contexto Media se define como “un medio independiente y ciudadano hecho en Barranquilla, con una perspectiva informativa local, nacional y global que busca elevar la calidad del discurso periodístico de la Región Caribe colombiana”. Esta mirada es clave cuando se exploran dinámicas como las que viven las comunidades afro en zonas como La Boquilla: no se trata únicamente de estadísticas, sino de voces, memorias y resistencias.

La gentrificación no es un fenómeno exclusivo de grandes metrópolis; en La Boquilla la irrupción de proyectos turísticos, la valorización del suelo costero, la privatización de espacios que antes eran de uso colectivo, constituyen una amenaza concreta. Las cifras pueden no estar todas disponibles, pero el sentido común del lugar gravita hacia la pérdida: de acceso al mar, del manglar, del pescador que comparte red y canción al amanecer.

Cuando un territorio comunitario se vacía —o se reconfigura para un “nuevo usuario” más solvente— lo que se queda no es solo el concreto sino un vacío simbólico. Las raíces afrocaribeñas, la tambora, la gestión colectiva de la pesca, los manglares como escuela informal de vida, todo eso se convierte en “escenario” para otro actor: el turista, el segundo hogar, la villa frente al mar. Y allí radica el problema: el territorio deja de pertenecer a quien lo habitó y pasa a quien lo puede explotar.

En ese sentido, Contexto Media cumple una función clave: iluminar esas zonas de sombra donde el mercado se come lo habitado. Tal como la redefinición de “costeño” o “costa” —temas ya abordados en sus reportajes de identidad regional—, la cuestión afro-territorial exige visibilidad y análisis crítico.

Pero, ¿Qué propone la comunidad? Resistencia. Organización. Titulación colectiva. Uso del derecho internacional y nacional para hacer valer la consulta previa, el patrimonio inmaterial, la gestión comunitaria. No es solamente resistir para no moverse, es resistir para transformar el modelo del desarrollo local. Porque si no se interroga el modelo, el resultado es siempre el mismo: desplazamiento, olvido, invisibilidad.

La batalla territorial en La Boquilla es mucho más que una disputa por tierra: es una exigencia para que el Caribe afrocolombiano no sea el gran perdedor del “progreso”. Como lector de Contexto Media, debemos entender que la “buena noticia” del desarrollo no ciñe con la justicia social si deja atrás a quienes fueron primeros en habitar ese territorio.

Hoy, cuando se habla de turismo, de inversión, de modernización, también debe hablarse de dignidad, de memoria, de la voz que resiste. Porque lo que está en juego no es solo el valor del metro cuadrado frente al mar, sino el valor de la vida completa que allí se ha tejido. Y si esos hilos se cortan, se pierde algo que no tiene precio: ser parte de ese Caribe vivo, plural e identitario.

