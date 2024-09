El populismo legislativo en la creación del nuevo departamento del Pacífico

Por: Mario Andrés Arturo Gómez |

septiembre 04, 2024

Este es un espacio de expresión libre e independiente que refleja exclusivamente los puntos de vista de los autores y no compromete el pensamiento ni la opinión de Las2orillas.

.Publicidad.

En Santander hay un municipio en el que solo residen 54 personas en su cabecera municipal. Jordán es el municipio menos habitado de Colombia; allí no hay hospital, no hay iglesia ni cementerio; la mayoría decidieron irse del pueblo por la falta de oportunidades; los pocos habitantes que quedan le atribuyen su debacle a una familia (Los Ferreira), quienes durante años de hegemonía política se dedicaron a saquear las arcas de la entidad territorial.

En contraste, hay corregimientos como el de Bruselas en el Huila o la Loma en el Cesar que tienen más de 23 mil habitantes; allí naturalmente hay de todo: supermercados, estaciones de servicio y hasta clínicas de estética. Ahora, a los entresijos del ordenamiento territorial colombiano se suma otra apuesta: crear un nuevo departamento.

..Publicidad..

El jueves escuchamos en un Space organizado por el periodista Mario Cepeda a los gestores del proyecto. Si bien hay que partir del respeto por la libertad de iniciativa de los congresistas y reconocer la marginación histórica del Pacífico colombiano; también hay que decir que la argumentación y defensa de esa apuesta legislativa descansa en la subjetividad y adolece por completo de solidez técnica.

...Publicidad...

Hoy todo el departamento de Nariño aporta únicamente el 0.1% del PIB nacional; mientras entre Bogotá, Antioquia y Valle aportan más del 50%. La pobreza no es solo de la costa, es de Nariño en general y la solución no es la fractura territorial. Es cierto que la política es emocional, pero la administración pública es técnica y aquí no se puede improvisar. En este caso aplicaría una regla básica e infalible del gracejo popular: “el remedio es peor que la enfermedad”. En la hipótesis poco probable de materializarse dicha iniciativa, acudiríamos a ver la forma como todos los municipios del Pacífico colombiano se convierten en un nuevo Jordán.