El histórico centro comercial de Cali que brilla entre los 10 primeros de lujo en el país

Desde hace dos décadas, este lugar cambió la historia del comercio caleño y se posicionó entre los centros comerciales más exitosos de Colombia

Si bien Bogotá concentra la mayor cantidad de centros comerciales del país, no es la única ciudad que brilla gracias a ellos. En Cali, capital del Valle del Cauca, se han levantado establecimientos que marcaron un antes y un después en la historia comercial de Colombia. Uno de ellos es el Centro Comercial Único, pionero por su modelo tipo outlet. Pero hay otro que logró ir más allá: un proyecto que combinó lujo, innovación y visión empresarial. Se trata de Jardín Plaza, un centro comercial de Cali que no solo transformó el comercio caleño, sino que se ubicó entre los diez más destacados del país.

Los orígenes de Jardín Plaza, icónico centro comercial de Cali

Este centro comercial fue levantado hace 20 años por Juan Luis Restrepo, economista de la Universidad de los Andes y pionero del modelo de unipropiedad en el país. Restrepo cursó un MBA en la Xavier University de Cincinnati y, tras 23 años de experiencia en el exterior, decidió regresar a Colombia para aplicar su visión empresarial en el sector inmobiliario y comercial.

Su primera gran experiencia fue la construcción del centro comercial Chipichape, hoy un referente del suroccidente colombiano. Sin embargo, fue en 2005 cuando su nombre quedó inscrito definitivamente en la historia del comercio caleño, al liderar la creación de Jardín Plaza, un centro comercial concebido con un concepto de lujo y una arquitectura a cielo abierto que rompía los moldes de la época.

La apuesta no tardó en dar resultados. Según la firma Raddar, Jardín Plaza ha ocupado en varias ocasiones el primer lugar en ventas en el suroccidente del país. Incluso, ha logrado posicionarse como el sexto centro comercial con mayores ventas a nivel nacional, un logro que pocos complejos comerciales fuera de Bogotá han alcanzado.

Los factores que consolidaron su éxito

Desde sus inicios, Jardín Plaza se destacó por su diseño a cielo abierto, una idea novedosa que combinaba naturaleza, comercio y esparcimiento. Hoy, el centro comercial alberga más de 270 marcas nacionales e internacionales, muchas de ellas exclusivas en Cali, lo que refuerza su carácter distintivo.

Su crecimiento no se ha detenido. En el primer semestre de 2025, Jardín Plaza reportó un aumento del 9,4% en sus ventas, una cifra que demuestra su vigencia y capacidad de adaptación. Además, el complejo continúa expandiéndose: actualmente, avanza en la construcción de su propio hotel, un edificio de 15 pisos y 167 habitaciones, en alianza con la cadena GHL Hoteles. El proyecto, que se espera esté listo en 2027, refuerza la visión de convertir este espacio en un punto de encuentro integral, donde el comercio, la hospitalidad y el entretenimiento se fusionan.

Así, Jardín Plaza no solo es un centro comercial: es un símbolo del desarrollo empresarial caleño, un ejemplo de visión a largo plazo y un recordatorio de que Cali también sabe construir historias de éxito que marcan a todo un país.

