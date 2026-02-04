Filas de mujeres, incluidas adolescentes, audicionan para un reality donde deben explicar por qué son “lo suficientemente feas” para ganar cirugías estéticas.

Las redes sociales volvieron a convertirse en escenario de controversia tras el anuncio de un nuevo reality digital promovido por el influencer antioqueño Yeferson Cossio. Con más de 13 millones de seguidores en Instagram, el creador de contenido presentó “La mujer de tus sueños”, una competencia en la que los premios principales son procedimientos estéticos y beneficios materiales de alto valor económico.

El anuncio fue realizado a través de videos publicados en sus plataformas digitales, donde Cossio explicó que el reality entregará cirugías como aumento de senos, liposucción, transferencia de grasa y diseño de sonrisa cerámico. Según sus declaraciones, entre tres y cuatro mujeres resultarían ganadoras, aunque no se han detallado públicamente los criterios de selección ni el formato completo de la competencia.

Además de los procedimientos quirúrgicos, el influencer señaló que las participantes podrán acceder a otros incentivos como meses de ropa, membresías de gimnasio, becas, planes de alimentación, perfumes, motocicletas y teléfonos iPhone, premios que serían otorgados a lo largo del desarrollo del reality.

Audiciones presenciales y alerta por presencia de adolescentes

La convocatoria de Yeferson Cossio incluyó audiciones presenciales en distintos puntos de Medellín, lo que generó preocupación por la participación de adolescentes. Desde la Secretaría de las Mujeres de la ciudad se informó que en las filas se identificaron menores desde los 16 años, quienes permanecieron durante varias horas esperando ser evaluadas por un jurado.

De acuerdo con la entidad distrital, no existe claridad sobre los protocolos, licencias, garantías ni acompañamiento institucional para las participantes, lo que motivó una alerta oficial. La secretaria de las Mujeres, Valeria Molina Gómez, señaló que este tipo de dinámicas reproducen estereotipos asociados a la apariencia física y generan riesgos para la salud mental y física, especialmente en mujeres jóvenes.

“Son largas filas de mujeres desde los 16 años (…) y lo que tienen que ir allá a decir es por qué son lo suficientemente feas para poder ser las ganadoras”, manifestó la funcionaria en referencia a los testimonios recopilados por la administración distrital.

La Secretaría advirtió que la exposición a presiones corporales y a procedimientos estéticos en contextos informales puede derivar en trastornos de la conducta alimentaria y en complicaciones médicas, en particular cuando no se garantiza que las cirugías se realicen en centros con licencias y controles adecuados.

El llamado de la Alcaldía a Yeferson Cossio

El reality se promocionó intensamente en redes sociales, aprovechando el alcance del influencer, considerado uno de los más seguidos del país. La administración distrital señaló que la viralidad de este tipo de contenidos amplifica los riesgos, especialmente cuando involucra a niñas y adolescentes.

Desde la Alcaldía de Medellín se reiteró el llamado a creadores de contenido para que promuevan formatos responsables y eviten convocatorias que puedan vulnerar derechos fundamentales. Mientras tanto, el reality continúa siendo objeto de atención pública por la magnitud de los premios ofrecidos y por la falta de información detallada sobre su desarrollo.

