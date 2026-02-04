Dos localidades del Sur y una del norte es donde hay más consumo y venta de Tusi en Bogotá   

El consumo de esta droga, llamada también cocaína rosada, está disparado entre jóvenes de los 12 a los 28 años, según la Secretaria de Salud

Durante los últimos dos años, el consumo de Tusi entre los jóvenes de la capital del país se ha disparado hasta en un 98 %, según las cifras entregadas por la Secretaría de Salud de Bogotá a través del Subsistema de Vigilancia Epidemiológica del consumo problemático y abusivo de sustancias psicoactivas. De acuerdo con los registros de VESPA, en 2023 presentaron más de 970 casos y en 2025 la cifra aumentó a 1568 casos reportados.

¿Quiénes son los que más lo consumen?

Las cifras entregadas por la Secretaría de Salud de Bogotá indican que en 2025 se presentaron 680 casos de consumo registrado en jóvenes entre los 18 y 28 años de edad, y 624 casos en menores entre los 12 y 17 años de edad, lo cual es un campanazo de alerta para Gerson Bermont, quien encabeza la Secretaría de Salud y las autoridades del Distrito Capital.

También se reportaron 251 casos de consumo en adultos entre los 29 y 60 años de edad. Y se registró un dato alarmante: 6 casos reportados de niños entre los 0 a 11 años. Lo cual indica que cada vez más los menores y jóvenes están consumiendo mucho la sustancia rosada en las rumbas electrónicas que programan en ciertos barrios de Bogotá.

Que es el Tusi y cuáles son sus efectos

El Tusi es una sustancia sintética cuyo consumo tiene efectos muy graves para la salud mental. Su nombre viene de una sustancia sintética llamada 2CB, conocida popularmente como la cocaína rosada y no se conoce a ciencia cierta cuáles son los elementos que la componen.

Surgió en la década de los 70 en Europa y el nombre científico del compuesto es 4 – Bromo 2,5- dimetoxifenil -2 etilamina y se comercializa como 2CB, H2CB, B2B, 12-B o nexus. Se estima que su llegada a Colombia ocurrió en 2006, introducida por traficantes locales que la descubrieron en rumbas electrónicas de Holanda y Alemania.

Una vez dentro de Colombia los consumidores, por lo general asistentes a los after parties la denominaron Tusi o Tusibí, y la asociaron a la cocaína por su presentación en polvo para inhalar, aunque esta sustancia nada tiene que ver con la propia cocaína. El precio por gramo en aquel momento podía alcanzar los 120 mil pesos y por lo general es traída directamente desde Europa.

Según cifras de la Secretaría de Salud de Bogotá entregadas en 2023, la lista de localidades donde hay más consumo de esta clase de sustancias está encabezada por la Localidad de Usaquén, que registra más de 1300 casos; la Localidad de Fontibón suma más de 1200 casos y en tercer lugar aparece la Localidad de Rafael Uribe Uribe, con más de 1100 casos reportados.

Otras Localidades con menor número de casos registrados son: Barrios Unidos, Mártires, Puente Aranda, Santa Fe y Engativá, con cifras que oscilan entre los 700 y 100 casos. El 40 % de las Localidades de Bogotá registra al menos dos casos de consumo por día.

