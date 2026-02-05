Los fuertes aguaceros han afectado a más de 27 mil familias en Córdoba, Cauca, Antioquia y Nariño y han ocasionado más de 250 emergencias en 172 municipios

El pasado viernes 30 de enero de 2026 arrancó una temporada de fuertes lluvias en Bogotá. Históricamente, enero siempre ha sido un mes seco, pero este año, un frente frío que avanza desde el hemisferio norte puso el clima de cabeza y desató una inestabilidad atmosférica que afecta severamente a la capital del país, el Caribe colombiano, parte de Antioquia, Cauca y Nariño.

Así lo reportan los expertos del Instituto de Hidrología, Meteorología y Estudios Ambientales (IDEAM), quienes han indicado que el fenómeno actúa en combinación con la humedad proveniente desde la Amazonia brasileña y una zona de baja presión sobre el noreste de Colombia. Ese cruce de corrientes ha favorecido la nubosidad persistente y las lluvias, con un incremento del 64,4 % si se compara el mismo mes en años anteriores.

Los fuertes aguaceros que han caído en la capital del país han ocasionado graves afectaciones y muchas pérdidas en varias localidades de Bogotá. En el barrio Andes Norte, de la Localidad de Suba, dos personas quedaron atrapadas dentro de un vehículo a causa de la inundación de un parqueadero subterráneo y tuvieron que ser rescatadas por los bomberos.

En la Localidad de Teusaquillo, cerca al centro de Bogotá, varios parqueaderos terminaron inundados y sufrieron pérdidas materiales por la acción de las fuertes lluvias en la calle 53 con carrera 36ª, sector de galerías. Tan solo el pasado lunes los organismos de emergencias de Bogotá atendieron mas de 30 emergencias provocadas por las lluvias, y entre las Localidades más afectadas están Usaquén, Suba, Fontibón, Chapinero, Teusaquillo y Santa Fe. Ese día debieron ser evacuadas 27 personas, 7 familias se vieron seriamente afectadas y el 3 de febrero colapsó una vivienda en el barrio Roma de la Localidad de Kennedy, donde otras 13 casas debieron ser evacuadas por peligro de venirse al piso.

Durante el trascurso de esta semana la línea 123 ha recibido más de cien de llamadas asociadas al tema de lluvias, con 37 registros de inundaciones, 21 caída de árboles atendidas y más de 10 afectados por las inundaciones en distintas Localidades de Bogotá. Por su parte, la Secretaría de Integración Social reportó la atención a más de 280 familias afectadas por los fuertes aguaceros de los últimos días en la ciudad.

Diluvio y mar de leva en el Caribe

Si en Bogotá llueve a cantaros en la región caribe no escampa. Allí la situación ha sido calificada como “muy grave” por el director de la UNGRD Carlos Carrillo. Según el funcionario, el frente frío atípico que llega desde los Estados Unidos ya ha dejado 256 emergencias en 172 municipios del país, con más de 27 mil familias afectadas. El mayor número de afectaciones se concentran en los Departamentos de Córdoba, Antioquia, Cauca y Nariño, donde se han registrado más de 50 inundaciones y 12 vendavales.

Los eventos con mayor concurrencia han sido los deslizamientos de tierra, inundaciones y crecientes súbitas que han impactado las viviendas e infraestructura de comunidades enteras. En el Departamento de Córdoba, uno de los más afectados por las fuertes lluvias, la Unidad De Gestión del Riesgo ha entregado a las familias que resultaron damnificadas 7.400 kits humanitarios, de los 13 mil que tiene previsto entregar en esta región del país.

El funcionario también reportó que el embalse de Urrá, ubicado en el municipio de Tierra alta, en Córdoba, superó los niveles históricos, alcanzando una capacidad máxima del 102 %. En esa misma región fue declarada la calamidad pública tras la afectación de más de 13 mil personas en 17 municipios de los 30 que tiene el departamento. En Riohacha, capital del Departamento de la Guajira, más de 30 barrios terminaron bajo el agua, dejando a más de 20 mil personas afectadas.

Aunque la UNRD cuenta con el apoyo de los grupos de búsqueda y rescate de la Policía Nacional PONALSAR, y del Batallón de atención y prevención de desastres BIADE del Ejército Nacional, el desafío para los organismos públicos es mayúsculo si se tiene en cuenta que los expertos del IDEAM han manifestado que las precipitaciones continuarán en los próximos días en gran parte del territorio nacional.

