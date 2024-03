El polémico empresario primo de Alex Saab que quiere dejar a Alex Char sin Alcaldía

.Publicidad.

Durante su campaña para la Alcaldía de Barranquilla, Alex Char tuvo que lidiar con una demanda de un ciudadano que pedía la revocatoria de su candidatura por convenios firmados entre el Fondo Metropolitano de Estabilización Tarifaria del Sistema Masivo de Transporte (Transmetro) y Serfinanza, entidad financiera de la familia Char en la que el alcalde es accionista. Sin embargo, entonces el Consejo Nacional Electoral no encontró motivo de inhabilidad y lo dejó continuar con sus aspiraciones.

Ahora, cuando ya completa dos meses de su tercera Alcaldía, el ingeniero civil vuelve estar contra las cuerdas y nuevamente la manzana de la discordia es Serfinanza.

..Publicidad..

Esta vez, la demanda la puso un personaje bastante conocido en la capital del Atlántico, el empresario Hassan Fares, mejor conocido como ‘el turco Hassan’. Él fue candidato a la Alcaldía de Barranquilla por el Partido Ecologista y ocupó el tercer lugar con el 3,34 % de los votos, quedando por detrás Antonio Bohórquez, que tuvo el 9,31 % y del propio Alex Char, quien ganó de manera aplastante con el 73,24 %. Justamente, Fares se encargó de posicionarse como uno de los principales opositores del hijo de Fuad y hermano de Arturo Char.

...Publicidad...

El empresario de origen libanés, Hassan Fares, es conocido particularmente por sus obras sociales en la ciudad. No obstante, su trayectoria no ha estado exenta de controversias. Una de ellas está relacionada con el constante apoyo al señalado testaferro de Nicolás Maduro, Alex Saab, de quien es primo. Además, ha protagonizado dos encuentros con la Policía. Uno en 2021, en el que incluso arrolló a un agente al huir en contravía después de que lo quisieran detener por no tener placa trasera y otro en 2023, mientras era candidato, cuando le dijo a un patrullero que lo iba a podrir en la cárcel después de que este lo detuviera en un puesto de control.

....Publicidad....

La demanda ya fue aceptada por el Tribunal Contencioso Administrativo del Atlántico y la defensa del alcalde tendrá un plazo de 15 días para responder el requerimiento.

También le puede interesar: Los Amín de Cartagena, los constructores afectados por el frenazo de Mintransporte a la Ruta Caribe 2