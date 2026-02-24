- El mal momento de los taxis en Colombia: menos matrículas, más miedo y el avance imparable de las plataformas

Solo 4.693 taxis nuevos se matricularon en 2025, la cifra más baja en más de una década, reflejo de un gremio golpeado por varios factores

El gremio taxista está en el ojo del huracán a raíz del caso de Diana Ospina, que es apenas uno de los muchos que se presentan en la ciudad de Bogotá. Durante 2025 se reportaron 37 casos, y el 25 % de ellos tuvo como víctimas a mujeres, lo que ha sembrado desconfianza entre quienes usan este servicio público. Aunque no es una relación comprobada, esta se ha convertido en una de las posibles razones por las que las ventas de taxis cayeron durante 2025, una cifra que llama la atención y evidencia el mal momento que vive este gremio en el país.

La caída de la venta de taxis que enciende las alarmas

Durante 2025 el sector automotor vivió un gran año, con un crecimiento en ventas del 26,5 %. Pese a este auge, los vehículos nuevos matriculados en el segmento de taxis reportaron una caída; de hecho, una de las más fuertes en la historia reciente del gremio. Según datos oficiales, solo se matricularon 4.693 taxis, lo que se traduce en un descenso del 11 % frente a 2024.

Lo que realmente llama la atención es que esta cifra representa el nivel más bajo de matrículas de taxis nuevos en al menos 14 años. Este mercado ha venido disminuyendo progresivamente y serían varios los factores que afectan al sector. Uno de ellos, y que no es un secreto para nadie, es el crecimiento de las plataformas de movilidad.

Aplicaciones como Uber, DiDi, inDrive o Yango están transformando por completo la manera en que las personas se transportan en la ciudad. Sin embargo, también se señala la falta de renovación del parque automotor: muchos taxis antiguos siguen circulando y quizá sus propietarios no tengan intención de cambiar su vehículo de trabajo.

Pero no se puede dejar de lado lo ocurrido con Diana Ospina, un hecho que deja mal parado al gremio, pese a la defensa de su líder, Hugo Ospina. El segmento ha recibido un sinfín de comentarios que, para muchos, refuerzan la desconfianza a la hora de tomar un taxi. Por ello, numerosos usuarios prefieren acudir a aplicaciones que ofrecen ciertos estándares de seguridad, aunque tampoco se puede negar que en estas plataformas también se han presentado casos alarmantes.

