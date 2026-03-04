- El ingeniero y cerebro digital de Bancolombia que deberá responder por las fallas del banco

En días pasados, los usuarios de la App de Bancolombia tuvieron que enfrentarse al mensaje: Intenta más tarde, ocurrió una falla en el sistema, estamos trabajando para ofrecerte una solución lo más pronto posible, cuando intentaban retirar su dinero o efectuar diversas transacciones. La alarma cundió como el pánico, mucho más cuando veían otro mensaje de respuesta: su transacción fue rechazada.

Las fallas de la aplicación en este 2026 se suman a la caída del sistema en los cajeros y en la página web de la entidad bancaria durante el 2025, y le han hecho ganar a Bancolombia, que tiene cerca de 30 millones de clientes y más de 150 años de historia, el odioso récord de ser el banco con más quejas en todo 2025, según datos de Superintendencia Financiera, a cuya cabeza está César Ferrari.

El encargado de garantizar el funcionamiento de la tecnología en Bancolombia es Álvaro Carmona y será llamado a dar explicaciones a la Superfinanciera y a los clientes. El alto ejecutivo es ingeniero de sistemas de la Universidad Nacional y magíster en Ciencias en la Tecnología de la Innovación de la Universidad de Washington (Estados Unidos). Luego de estudiar en EE. UU., Carmona llegó a Medellín a trabajar en 2021 bajo las órdenes de Juan Carlos Mora Uribe, quien es presidente general del Grupo Bancolombia.

Bancolombia apuesta por la transformación digital desde hace algunos años y no es capricho, pues tienen clientes en El Salvador (Banco Agrícola), en los Estados Unidos y en Colombia. Mora Uribe se ha impuesto la meta de lograr que el banco esté a la vanguardia tecnológica y brinde un trato eficiente a sus clientes. Álvaro Carmona es el ejecutivo encargado de materializar el cambio, y, aunque ya lograron hitos como migrar el 75 % de las aplicaciones a la nube, y conseguir que nueve de cada diez interacciones sean virtuales y han aplicado herramientas de Inteligencia Artificial para proteger y automatizar 500 procesos internos, el pánico vivido durante la última semana de febrero no los deja bien parados.

Puede gustarle: La estrategia jurídica de Bancolombia en cabeza de una súper ejecutiva para responder a una multa de $ 500 millones

Anuncios.

Anuncios..