Las2orillas.co: Historias, voces y noticias de Colombia

Al Minuto

El ingeniero y cerebro digital de Bancolombia que deberá responder por las fallas del banco

ByLas Dos Orillas

Mar 4, 2026

El vicepresidente de Tecnología, Álvaro Carmona, estuvo detrás de la transformación tecnológica, ahora pasa al banquillo por las fallas del banco más grande del país

- El ingeniero y cerebro digital de Bancolombia que deberá responder por las fallas del banco

En días pasados, los usuarios de la App de Bancolombia tuvieron que enfrentarse al mensaje: Intenta más tarde, ocurrió una falla en el sistema, estamos trabajando para ofrecerte una solución lo más pronto posible, cuando intentaban retirar su dinero o efectuar diversas transacciones. La alarma cundió como el pánico, mucho más cuando veían otro mensaje de respuesta: su transacción fue rechazada.

Las fallas de la aplicación en este 2026 se suman a la caída del sistema en los cajeros y en la página web de la entidad bancaria durante el 2025, y le han hecho ganar a Bancolombia, que tiene cerca de 30 millones de clientes y más de 150 años de historia, el odioso récord de ser el banco con más quejas en todo 2025, según datos de Superintendencia Financiera, a cuya cabeza está César Ferrari.

El encargado de garantizar el funcionamiento de la tecnología en Bancolombia es Álvaro Carmona y será llamado a dar explicaciones a la Superfinanciera y a los clientes. El alto ejecutivo es ingeniero de sistemas de la Universidad Nacional y magíster en Ciencias en la Tecnología de la Innovación de la Universidad de Washington (Estados Unidos). Luego de estudiar en EE. UU., Carmona llegó a Medellín a trabajar en 2021 bajo las órdenes de Juan Carlos Mora Uribe, quien es presidente general del Grupo Bancolombia. 

Bancolombia apuesta por la transformación digital desde hace algunos años y no es capricho, pues tienen clientes en El Salvador (Banco Agrícola), en los Estados Unidos y en Colombia. Mora Uribe se ha impuesto la meta de lograr que el banco esté a la vanguardia tecnológica y brinde un trato eficiente a sus clientes. Álvaro Carmona es el ejecutivo encargado de materializar el cambio, y, aunque ya lograron hitos como migrar el 75 % de las aplicaciones a la nube, y conseguir que nueve de cada diez interacciones sean virtuales y han aplicado herramientas de Inteligencia Artificial para proteger y automatizar 500 procesos internos, el pánico vivido durante la última semana de febrero no los deja bien parados.

Puede gustarle: La estrategia jurídica de Bancolombia en cabeza de una súper ejecutiva para responder a una multa de $ 500 millones

Anuncios.

Inscríbete al boletín de Las2orillas