Joseph Oughourlian quien es representado en Colombia por Gustavo Serpa no informo sobre su situación accionaria en el club y tendrá que responder con $40 millones

Uno de los dueños de Millonarios fue sancionado. Según los funcionarios de la Superintendencia de Sociedades, entidad que tiene a la cabeza a Billy Escobar, el ciudadano francés Joseph Oughourlian no reveló a tiempo su posición en la compañía Azul & Blanco Millonarios FC.

Además de sus inversiones en el fútbol, Oughourlian es el máximo accionista de Grupo Prisa, que en Colombia lidera más de 76 estaciones radiales en 37 ciudades y más de 25 departamentos. Este año, la enorme compañía anunció la fusión de WRadio y Caracol Radio.

Oughourlian se acercó a Millonarios mediante el fondo Amber Capital en 2011, y meses después, en 2013, se convirtió en su principal accionista. No obstante, la persona que lo representaba en la junta directiva del club era Gustavo Serpa. Dentro de las acciones notables del club bajo su participación, Millonarios formalizó la contratación de Radamel Falcao García.

Desde el 2013, el club embajador ha logrado seis títulos: tres ligas colombianas, dos copas y una superliga. Su último título fue la Superliga de Colombia, conseguida en enero de 2024 tras vencer dos goles por uno al Junior de Barranquilla.

Los funcionarios de la Superintendencia de Sociedades encontraron que Oughourlian no reveló a tiempo su condición de máximo accionista de Millonarios, operación que se hace a través de Blas de Lezo Inversiones SL.

A continuación, el texto del comunicado de Supersociedades: “Como resultado de la gestión adelantada por la Superintendencia de Sociedades para velar por la adecuada revelación en el registro mercantil de las situaciones de control y los grupos empresariales, el ciudadano francés Joseph Oughourlian, acatando lo dispuesto en el artículo 30 de la Ley 222 de 1995, solicitó ante la Cámara de Comercio de Bogotá, la revelación en el registro mercantil de su condición de controlante de Azul & Blanco Millonarios Fútbol Club S.A. a través de la entidad Blas de Lezo Inversiones SL. No obstante, la revelación no se realizó de manera oportuna, por lo cual se le impuso una multa por valor de CUARENTA MILLONES DE PESOS ($40.000.000).

