- El poder de Petro se impuso en Urrá y la junta manejada por el gobierno autorizó recursos para las familias afectadas

Tras descabezar al presidente de la hidroeléctrica por el manejo del embalse, Gobernador y Gobierno, con los directivos de Minhacienda y Minminas, acordaron apoyo

La hidroeléctrica de Urra está adscrita al ministerio de Hacienda, en cabeza de Germán Ávila, y en su junta directiva hay tres delegados de esta cartera y dos del Ministerio de Minas, liderado por Palma, lo cual le da al gobierno una mayoría para el manejo de la hidroeléctrica.

Esto le permitió a Petro descabezar al anterior presidente por el manejo del embalse y ahora puso a la junta para que orientara importantes recursos para recuperación de la zona afectada y los damnificados por las crisis en Córdoba.

Ha habido un contrapunteo entre el gobierno nacional y el gobernador de Córdoba, Erasmo Zuleta, quien habló de cerca de 120.000 afectados, la hidroeléctrica Urrá S.A. anunció dineros para ayudar a los habitantes de Tierralta, Valencia, Puerto Libertador, Montelíbano y Canaleta, entre otros municipios.

Solo en este punto de las ayudas aprobadas por la junta de Urra y de la Zuleta hace parte se han puesto de acuerdo el Presidente y el gobernador Zuleta. La situación del departamento es crítica. Por causa de la crisis, el presidente de la República pidió la renuncia del funcionario Juan de Jesús Acevedo Rocha, quien fue reemplazado por Enrique Kerguelén Méndez. Acevedo Rocha llevaba cerca de 30 años vinculado a la hidroeléctrica Urrá S.A., primero como jefe de operaciones hasta que asumió la presidencia el 6 de marzo de 2025.

Según el reporte de la UNGRD, las inundaciones han arruinado cerca de 113.641 hectáreas en Córdoba, y en el Caribe, los estragos causados por las lluvias alcanzan un área aproximada de 236.442 hectáreas. En Córdoba, el desbordamiento de los ríos San Jorge y Canaletes ha dejado afectadas a cerca de 30 mil familias. Grupos que deben ser ayudados por la hidroeléctrica Urrá.

La Junta directiva de la hidroeléctrica Urrá S.A. está conformada por Enrique Kerguelén Méndez, presidente; Felipe Alberto Corral Montoya, enviado por el Ministerio de Minas y Energía; Lady Nathalie Gómez Acosta, representante del Ministerio de Hacienda; Camilo Andrés Gutiérrez, designado por el Ministerio de Hacienda; Erasmo Zuleta Bechara, Gobernador del Departamento de Córdoba y Jesús David Contreras, alcalde de Tierralta.

