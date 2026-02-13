Ante la emergencia invernal, se garantizarán más de 590 puestos y 4.320 mesas de votación y se reforzará la entrega de documentos de identidad.

En medio de la emergencia invernal que afecta a varios municipios de Córdoba, la Registraduría Nacional anunció un plan de contingencia para garantizar que ningún ciudadano se quede sin votar en las próximas elecciones de Congreso y consultas presidenciales previstas para el 8 de marzo.

El registrador nacional, Hernán Penagos, confirmó que se mantendrá la instalación de 595 puestos y 4.320 mesas de votación en el departamento, pese a las dificultades generadas por el desbordamiento del río Sinú y las inundaciones que han afectado especialmente zonas ribereñas.

De acuerdo con la entidad, ya se identificaron los puestos ubicados en áreas anegadas y en sectores donde colegios han sido habilitados como albergues para damnificados. Estos espacios están siendo mapeados para evaluar posibles traslados temporales, con el fin de asegurar el normal desarrollo de la jornada electoral.

El plan contempla la reubicación de mesas en puntos alternos cuando las condiciones climáticas o de infraestructura lo exijan. Según explicó el registrador, el seguimiento al comportamiento del invierno será permanente para tomar decisiones oportunas antes del día de votación.

Trámite gratuito de documentos de identidad en Córdoba

En paralelo, la Registraduría puso en marcha jornadas móviles gratuitas de identificación en Montería para atender a la población afectada por las lluvias. Se espera beneficiar a cerca de 5.000 personas entre niños, jóvenes y adultos, quienes podrán tramitar tarjeta de identidad y cédula de ciudadanía sin costo.

Las jornadas se desarrollan en tres puntos estratégicos de la capital cordobesa: el Colegio Nacional, el Coliseo Miguel ‘Happy’ Lora y el Coliseo de Ferias Miguel Villamil Muñoz. Estas acciones buscan facilitar la recuperación de documentos extraviados o dañados durante la emergencia.

La entidad también anunció que, de acuerdo con las necesidades que se identifiquen en el territorio, podrían realizarse jornadas adicionales en otros municipios del departamento en articulación con las alcaldías locales.

Con estas medidas, la Registraduría busca garantizar tanto el acceso a los servicios de identificación como el ejercicio del derecho al voto en medio de la contingencia climática que enfrenta Córdoba.

Lea también: La Registraduría pone a prueba el sistema electoral: así avanzan los simulacros rumbo al Congreso 2026

Anuncios.

Anuncios.

Anuncios.