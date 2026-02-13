¿Cuándo, cómo y dónde podrá entrar a cine por solo 8 mil pesos? Hay descuentos para todos los formatos

Durante dos días, varias cadenas de cine ofrecerán boletería por menos de 10 mil pesos. La preventa inicia el 17 de febrero y aplicará para múltiples formatos.

Ir a cine en Colombia volverá a costar menos de 10 mil pesos, al menos por dos días. El 19 y 20 de febrero las salas del país ofrecerán boletas desde 8 mil pesos, en el marco de una nueva edición de la Fiesta del Cine, una iniciativa conjunta de las principales cadenas exhibidoras.

La jornada aplicará en teatros de Cine Colombia, Cinépolis, Royal Films, Cinemark, Procinal, Cineprox y Cineland, que se suman a la estrategia para incentivar la asistencia a funciones en pantalla grande. La tarifa promocional estará disponible en ciudades principales e intermedias donde operan estas compañías.

¿El cine a 8 mil pesos también incluye formatos diferentes al 2D?

La preventa comenzará el 17 de febrero desde las 3:00 p. m., a través de los canales digitales, aplicaciones móviles, páginas web oficiales y también en taquillas físicas y kioscos de autoservicio de cada teatro.

La boletería base de 8 mil pesos aplicará principalmente para funciones en formato 2D. Sin embargo, también habrá descuentos en salas con tecnologías especiales, aunque con recargos definidos por cada cadena. Entre los formatos disponibles estarán IMAX, 4D, XD, Premier, Bistro, Screen X, Dolby Atmos, VIP y Junior.

El valor final dependerá del tipo de sala y la ciudad. Cada exhibidor informará en sus canales oficiales las condiciones específicas para estos formatos.

En cartelera habrá títulos comerciales y estrenos recientes. Películas como Avatar, Zootopia 2, Una batalla tras otra, Cumbres borrascosas, Greenland, Pecadores, Goat y Camino del Crimen harán parte de la programación disponible durante la jornada promocional, según disponibilidad en cada complejo.

Algunas cadenas también ofrecerán servicios adicionales. De acuerdo con información oficial de Viziona Cines, los asistentes podrán acceder de manera opcional a confitería VIP, con opciones gastronómicas diferentes a la oferta tradicional, incluidos productos especiales como sushi y postres.

Las empresas podrán establecer límites de compra por transacción, generalmente entre cuatro y seis boletas, con el fin de evitar la reventa y permitir que más personas accedan al beneficio.

No está de más recordar que La Fiesta del Cine se desarrollará únicamente durante dos días, eso quiere decir que la tarifa promocional no será permanente. Por eso, quienes deseen acceder al descuento deberán adquirir sus entradas en las fechas establecidas.

