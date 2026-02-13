La Registraduría pone a prueba el sistema electoral: así avanzan los simulacros rumbo al Congreso 2026

El primer simulacro de preconteo electoral ya se cumplió y hace parte de una serie de pruebas previas a las elecciones de Congreso 2026

La Registraduría Nacional del Estado Civil dio un paso clave en la preparación de las elecciones de Congreso de la República de 2026 con la realización del primer simulacro nacional de preconteo, adelantado el pasado 7 de febrero en todo el país. Esta jornada marcó el inicio formal de una serie de pruebas técnicas que buscan garantizar la transparencia, seguridad y agilidad del proceso electoral que se llevará a cabo el próximo 8 de marzo.

El ejercicio permitió poner a prueba la infraestructura tecnológica y logística diseñada para la transmisión y consolidación de resultados. En total, se procesó información de más de 125.000 mesas de votación, con la participación de cerca de 19.000 transmisores y 14.000 receptores, una cifra que refleja la magnitud real que tendrá el sistema el día de las elecciones.

El simulacro contó con el acompañamiento de misiones internacionales, entre ellas la Misión de Observación Electoral de la Unión Europea y el Centro de Asesoría y Promoción Electoral (IIDH/CAPEL), que actuó como auditor internacional y misión de asistencia técnica. También estuvieron presentes organismos de control como la Procuraduría General de la Nación y la Contraloría General de la República, reforzando los mensajes de integridad y confianza institucional.

|Le puede interesar La estrategia de la Registraduría para mantener en secreto el voto de los colombianos en las consultas presidenciales

El registrador nacional, Hernán Penagos, calificó la jornada como positiva y destacó que estas pruebas resultan especialmente importantes en medio de las dificultades climáticas que atraviesa el país. Según explicó, el simulacro permitió evaluar las comunicaciones de la Registraduría en escenarios complejos, ajustando los sistemas para asegurar la correcta entrega de resultados en tiempo real.

Desde el IIDH/CAPEL, Salvador Romero resaltó que el simulacro se desarrolló con las mismas proporciones que tendrá la jornada electoral, lo que fortalece la tradición colombiana de entregar resultados pocas horas después del cierre de las urnas, ahora reforzada con mayores medidas de seguridad.

Este primer ejercicio es solo el inicio del calendario de pruebas definido por la Registraduría. El segundo simulacro de preconteo se realizará el 21 de febrero, seguido por el simulacro de escrutinio, programado entre el 23 y el 25 de febrero. Finalmente, el 26 de febrero se llevará a cabo el simulacro de digitalización del formulario E-14, una de las etapas más sensibles del proceso.

Con estos ejercicios, la Registraduría busca llegar a la jornada electoral con todos los sistemas ajustados, auditados y verificados, fortaleciendo la confianza ciudadana en uno de los procesos democráticos más importantes del país.

Vea también:

Anuncios.

Anuncios.

Anuncios.