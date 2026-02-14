- Él es el influencer con 20 millones de seguidores con el que los Char quieren arrasar con la votación en la Costa

Felipe Saruma no llegó a la política como suelen hacerlo los políticos. No apareció con discursos inflamados, ni con afiches en las esquinas, ni con el respaldo visible de una carrera partidista. Su entrada fue más silenciosa, pero igual de efectiva: llegó con una cámara, millones de seguidores y un relato cuidadosamente construido sobre disciplina, esfuerzo y éxito personal.

Durante años, Saruma fue el rostro del emprendedor digital. El joven que hablaba de constancia, de procesos largos y de aprender del error. Mientras muchos influenciadores se quedaban en el chiste fácil o la tendencia efímera, él entendió algo clave: el verdadero poder estaba en controlar la narrativa completa. No solo crear contenido, sino montar empresa, producir, dirigir y decidir.

Ese crecimiento no fue casual. Fue metódico. Saruma se volvió marca, la marca se volvió productora y la productora empezó a facturar. Para entonces, su imagen ya no era solo la de un creador, sino la de un empresario exitoso que encarnaba el sueño aspiracional de miles de jóvenes. Y como suele pasar en Colombia, cuando alguien acumula visibilidad, el poder político empieza a mirar.

Barranquilla y el momento en que lo público apareció en escena

El punto de inflexión fue Barranquilla. Una ciudad donde la política no se improvisa y donde el poder tiene apellido, estructura y continuidad. Allí, Saruma comenzó a cruzar la frontera entre el mundo digital y el institucional. Sus contenidos empezaron a dialogar con la gestión pública, con los mensajes de ciudad, con la idea de progreso que desde hace años promueve la administración local.

Los contratos con la Alcaldía de Barranquilla y otras entidades públicas no tardaron en aparecer. Legalmente defendibles, sí. Políticamente reveladores, también. Porque el creador de contenido que hablaba de independencia y de abrirse camino desde cero, ahora hacía parte del engranaje estatal que decide qué historias se cuentan y quién las cuenta.

Para muchos de sus seguidores, no había contradicción: era simplemente un empresario exitoso trabajando con el Estado. Para otros, era el síntoma de algo más profundo: la política entendiendo, por fin, que el poder ya no se disputa solo en plazas públicas, sino en pantallas.

En ese punto, Saruma dejó de ser solo un influenciador. Se convirtió en un actor funcional al relato de ciudad que el poder necesitaba amplificar. Y en Barranquilla, ese poder tiene nombre propio: el clan Char.

La maquinaria Char y Felipe Saruma, el influencer útil

El charismo político del Atlántico no se sostiene únicamente en votos. Se sostiene en gestión visible, control territorial y una narrativa bien construida sobre modernización y resultados. Durante décadas, la familia Char ha perfeccionado esa fórmula, convirtiéndose en una de las maquinarias electorales más sólidas del país. Saruma encajó ahí sin fricción.

No como político tradicional, sino como el rostro joven capaz de hablarle a una audiencia que desconfía de los discursos clásicos, pero cree en las historias personales. Mientras la maquinaria conservaba el control del territorio, él aportaba alcance, legitimidad emocional y conexión directa con miles de ciudadanos que no se sienten interpelados por la política, pero sí por alguien a quien llevan años siguiendo.

Cuando se conoció su aspiración a la Cámara de Representantes por Cambio Radical, el debate cambió de escala. Ya no se trataba de un influenciador opinando sobre política, sino de una candidatura con partido, estructura y respaldo. El outsider dejó de ser outsider.

Las críticas no tardaron. Periodistas y analistas señalaron la contradicción entre el discurso de renovación y la cercanía con uno de los clanes más tradicionales del país. ¿Se puede hablar de cambio desde dentro de la maquinaria? ¿Dónde queda la independencia cuando el capital político se construye con contratos públicos y respaldo institucional?

Saruma respondió desde su zona de confort: la cámara. Videos directos, tono emocional, mensajes que conectan más que explican. Habló de transformar la política desde adentro, de no satanizar el poder y de usar las herramientas existentes para hacer las cosas mejor. Pero el ruido no desapareció. Al contrario, se amplificó.

Likes, votos y una nueva forma de hacer política

El caso Saruma terminó convirtiéndose en un símbolo de una nueva etapa de la política colombiana. La del influencer que no llega a confrontar al sistema, sino a modernizarlo. El relevo generacional que no rompe con la maquinaria, sino que la hace más estética, más cercana y más digerible.

Álex Char y su esposa Katia Nule con los influenciadores Felipe Saruma, Juanda Caribe y El Propio Tavo

Hoy, Felipe Saruma ya no es solo un creador de contenido ni un empresario exitoso. Es la evidencia de cómo el poder aprendió a hablar en formato vertical, a seducir con historias personales y a convertir seguidores en capital político.

Para unos, representa la renovación necesaria de una política anquilosada. Para otros, confirma que las viejas estructuras siguen intactas, solo que ahora usan filtros, música de fondo y storytelling emocional.

En cualquier caso, su historia no es solo la de un influencer que quiso ser político. Es la de una maquinaria que entendió que, para seguir ganando, ya no basta con votos: ahora también se necesitan likes.

