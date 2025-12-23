Cómo un café con el nombre de una fruta exótica colombiana puede triunfar en Berlín

Nicolás Benavides y su socia Ana María González importan el café de la zona XX y con el nombre de Lulo café lo venden en 7 mercados y 2 cafeterías alemanas

Los colombianos Nicolás Benavides y Ana María González Ruiz aprovecharon su vida en Berlín para montar un negocio con base al café. Venden ya 10 kilos de café tostado por semana, pero el modelo de negocio también se enfoca en la venta de café verde, a diferentes cafeterías y puntos de comercialización dentro de la capital alemana donde ofrecen su producto en cinco mercados de Berlín, una cafetería y dos mercados en Leipzig. Lo compran en Colombia a comunidades indígenas y cultivadores en las regiones de Tibú, Tumaco, Huila, Nariño y Antioquia.

En el momento perfecto

Entrar en el negocio del café verde en cafés de alta calidad está en un momento clave. Alemania es el mayor importador de café verde en Europa, con más de 1 millón de toneladas en 2024. Esta importación no se limita al café de commodity o materia prima, ; parte importante va a la industria de tostión local, que luego abastece tanto a consumo interno como a otros países europeos.

Colombia exporta cantidades importantes de café a Alemania, siendo un destino clave, junto con Estados Unidos y Béliga, que supera los 200 millones de dólares en 2023. En el primer semestre de 2025 Alemania fue un comprador destacado, representando el 8, 8 % del total de café sin tostar y sin descafeinar exportado por Colombia, con un valor de USD 235.6 millones mostrando un crecimiento interanual del 140,9 %.

Los cafés de alta calidad llamados especiales, están creciendo sostenidamente en Alemania al 14 %. Los conocedores del mercado aseguran que hay un interés creciente en cafés de finca, con trazabilidad y de origen único en mercados europeos, lo que favorece al café colombiano. Además, los proyectos de paz, con iniciativas como "Colombia Exporta Paz" están llevando cafés de zonas afectadas por el conflicto a Alemania, destacando el impacto social y la calidad. Las oportunidades crecen para productores colombianos de cafés especiales y diferenciados.

El modelo de negocio de Lulo Café se basa en participar activamente en todos los eslabones de la cadena de valor del café desde el caficultor hasta el cliente final en la cafetería berlinesa. Según Benavides, ofrecen a los productores precios por encima de los de bolsa, y a los trabajadores en Berlín les pagan salarios superiores al mercado laboral local Todo esto sin comprometer la calidad en taza, que ofrece únicamente café colombiano.

Nicolás Benavides llegó a Alemania por razones de estudio y de negocios, y con su grupo de emprendedores parecen haber dado en el clavo, lo que los ha motivado para llevar el negocio a otros mercado europeos, pero ahora el foco sigue siendo Alemania.

