El plan con el que la Registraduría busca blindar el escrutinio de las presidenciales en Colombia

Unos 9 mil funcionarios, entre jueces, notarios y registradores, serán capacitados para revisar actas, resolver reclamaciones y oficializar resultados sin dudas

En unas elecciones, el momento más visible suele ser la jornada de votación: las filas en los puestos, los tarjetones, los jurados y el conteo inicial de los votos. Sin embargo, el proceso no termina ahí. Después viene el escrutinio, la etapa en la que se revisan las actas, se consolidan los datos y se oficializan los resultados que finalmente definirán quién gana y quién pierde.

Es ahí donde ahora pone el foco la Registraduría Nacional, que junto con el Consejo Superior de la Judicatura anunció un plan integral de capacitación dirigido a cerca de 9.000 miembros de las comisiones escrutadoras que participarán en las elecciones presidenciales del próximo 31 de mayo.

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Son estos funcionarios, entre ellos jueces de la República, notarios y registradores de instrumentos públicos, quienes tienen la responsabilidad de declarar oficialmente los resultados en cada uno de los municipios del país, una tarea que suele ser decisiva para la confianza ciudadana en los procesos electorales.

De ese grupo, más de 6.400 son servidores judiciales, razón por la cual el Consejo Superior de la Judicatura se sumó al plan de preparación. La idea, según explicaron ambas entidades, es reforzar las capacidades técnicas de quienes estarán al frente de una de las etapas más delicadas del proceso electoral.

El momento más sensible del proceso electoral

Aunque el ciudadano común suele asociar las elecciones con el acto de votar, el escrutinio es el punto donde se validan y consolidan oficialmente los resultados. Es el momento en que las comisiones revisan los documentos, verifican inconsistencias, procesan reclamaciones y oficializan el conteo en cada territorio.

Por eso, cualquier error técnico, duda o irregularidad en esta etapa puede terminar afectando no solo el resultado, sino también la confianza pública en el sistema.

Hernán Penagos, registrador nacional del Estado Civil.

Con ese telón de fondo, el registrador nacional del Estado Civil, Hernán Penagos, explicó que el plan de capacitación busca fortalecer la preparación técnica de quienes tendrán esa responsabilidad.

“Es determinante que los miembros de las comisiones escrutadoras, quienes declaran los resultados en cada uno de los municipios del país, cuenten con amplias capacidades técnicas para desempeñar con rigurosidad sus funciones”, señaló el registrador.

La estrategia diseñada por la Registraduría y el Consejo Superior de la Judicatura contempla cuatro componentes. El primero son capacitaciones presenciales en todos los departamentos, lideradas por las delegaciones de la Registraduría para entrenar directamente a quienes harán parte del escrutinio.

El segundo es una Ruta de Formación Electoral, desarrollada junto con la Escuela Judicial Rodrigo Lara Bonilla, con talleres teórico-prácticos orientados a reforzar conocimientos técnicos sobre el proceso electoral.

A esto se suma la plataforma virtual aConfiar, diseñada por la Registraduría para que los miembros de las comisiones puedan fortalecer sus conocimientos de manera remota, así como material pedagógico que estará disponible en el Sistema Integral de Capacitación Electoral (SICE), con información oficial y herramientas didácticas para escrutadores y claveros.

Más allá de la estructura académica del plan, el mensaje institucional apunta a algo más profundo: llegar a las elecciones con un proceso de escrutinio más sólido y con funcionarios mejor preparados para enfrentar posibles controversias.

Desde el Consejo Superior de la Judicatura, su presidenta, Mary Lucero Novoa Moreno, también enfatizó que la transparencia electoral depende no solo de las reglas, sino de la capacidad de las instituciones para aplicarlas correctamente.

Mary Lucero Novoa Moreno presidenta del Consejo Superior de la Judicatura.

“La transparencia electoral se protege con instituciones sólidas, servidores públicos preparados y ciudadanos que confían en la democracia”, afirmó.

El anuncio llega en un contexto en el que la confianza en los procesos electorales se ha convertido en uno de los temas más sensibles del debate público. Las dudas sobre conteos, reclamaciones y procedimientos de escrutinio suelen convertirse en foco de controversia en cada elección, especialmente cuando los resultados son cerrados o altamente polarizados.

Por eso, aunque en el papel se trate de un plan de capacitación técnica, el fondo de la apuesta es más amplio, pues busca blindar uno de los momentos más delicados de la elección presidencial y reducir el margen de errores o cuestionamientos.

Porque en elecciones, no basta con que los votos se cuenten. También importa que el país confíe en cómo se cuentan.

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