- El enemigo silencioso de las elecciones en Colombia: así impacta la desinformación y así se combate

IDEA y la Registraduría revelaron un informe que advierte sobre las noticias falsas que afectan la confianza en las elecciones y la manera de no caer en ellas

A escasos días de una de las jornadas electorales más intensas de los últimos años, el próximo 31 de mayo, diferentes entidades nacionales e internacionales encendieron las alarmas sobre un enemigo silencioso que sigue rondando las elecciones: la desinformación. Mientras el país se prepara para una contienda que, según todo apunta, podría definirse en segunda vuelta, crece también la preocupación por el impacto que pueden tener las noticias falsas y los mensajes engañosos en la confianza de los ciudadanos.

Una de las entidades que puso el tema sobre la mesa fue International IDEA, el Instituto Internacional para la Democracia y la Asistencia Electoral, liderado por Marcela Ríos Tobar. La organización, junto a la Registraduría Nacional del Estado Civil, presentó un informe que advierte sobre los riesgos que enfrenta el proceso electoral colombiano frente a la circulación de información falsa y campañas de desinformación en redes sociales.

El documento analiza cómo este fenómeno puede debilitar la confianza de la ciudadanía en las instituciones y en la transparencia de las elecciones, incluso cuando existen mecanismos y procesos diseñados precisamente para garantizar la legitimidad de las jornadas electorales.

Entre los casos analizados en Colombia aparecen rumores sobre posibles fraudes electorales, desinformación relacionada con el conteo de votos y mensajes engañosos difundidos principalmente a través de redes sociales y plataformas digitales, un escenario que suele intensificarse durante las semanas previas a las votaciones.

El diálogo que encendió las alarmas

La presentación del informe estuvo acompañada por un diálogo de alto nivel nacional en el que participaron representantes de la comunidad internacional, organismos de cooperación, misiones de observación electoral, académicos y organizaciones de la sociedad civil especializadas en desinformación y democracia.

El objetivo del encuentro fue promover el análisis conjunto sobre los riesgos que hoy enfrentan los sistemas democráticos y compartir experiencias que permitan fortalecer la confianza ciudadana en los procesos electorales.

En conversación con Las2orillas, Marcela Ríos Tobar habló sobre los principales hallazgos del informe y explicó por qué la desinformación se ha convertido en una amenaza cada vez más compleja para las democracias modernas.

Además, se refirió a las posibles soluciones y herramientas que podrían ayudar a combatir este fenómeno en Colombia, especialmente durante temporadas electorales, cuando la circulación masiva de contenido falso suele aumentar considerablemente.

A continuación, la entrevista completa:

Además le dejamos el informe para que pueda leerlo:

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