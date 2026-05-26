La campaña contra la fiebre aftosa ya vacunó más de 6,5 millones de animales en los 32 departamentos del país

Fedegán reportó como un éxito el avance del 22 % en el primer ciclo de vacunación de 2026 que se ha adelantado en 154.000 de las 600.000 fincas ganaderas

En apenas 13 días de ejecución, el Ciclo I de Vacunación contra la fiebre aftosa de 2026 ha logrado inmunizar 6,5 millones (6.593.760) de bovinos y bufalinos a lo largo y ancho del territorio colombiano, cifra que representa un incremento del 3,2 % frente al mismo período de 2025, equivalente a 870.000 animales adicionales protegidos.

"El ciclo avanza satisfactoriamente a lo largo y ancho del territorio colombiano. No obstante, registramos algunos bajos niveles de gestión en el departamento del Caquetá, ocasionados por situaciones de orden público", señaló José Félix Lafaurie Rivera, presidente ejecutivo de la Federación Colombiana de Ganaderos (FEDEGÁN).

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Avance del ciclo: más del 22 % del hato nacional protegido

El alto ejecutivo reveló el reporte del período comprendido entre el 4 y el 17 de mayo de 2026 —las dos primeras semanas de gestión del ciclo—, durante el cual FEDEGÁN-FNG alcanzó el 22,2 % de la población marco nacional.

Indicó que la campaña se ha ejecutado en 154.000 predios de un universo de 608.000 fincas dedicadas a la producción bovina en el país, es decir, el 26 % del total.

"FEDEGÁN, a través de más de 50 ciclos de vacunación realizados durante casi tres décadas consecutivas, ha consolidado una fuerte cultura sanitaria entre los productores ganaderos. Ellos contemplan la vacunación e incluyen esta práctica en sus planes estratégicos como un factor fundamental de sus esquemas productivos", anotó Lafaurie Rivera.

Aumento del 3,2 % en la inmunización

José De Silvestri Pájaro, director técnico de FEDEGÁN, destacó el incremento en la gestión del ciclo obtenido hasta la fecha. “Hay un crecimiento del 3,2 % frente al ciclo anterior. Esto equivale a 870.000 animales adicionales inmunizados en el mismo lapso”.

En cumplimiento de la normativa del ICA (Resolución 6630 del 15 de abril de 2026), todas las terneras de entre 3 y 9 meses de edad deben ser vacunadas contra la brucelosis.

“En el Ciclo I de 2026, FEDEGÁN ha protegido a 343.000 ejemplares de una población marco estimada en 1,3 millones, cifra que representa el 25,7 % del total de terneras a nivel nacional”, aseguró el director técnico de FEDEGÁN-FNG.

Señaló que la campaña de salud animal también contempla la vacunación contra la rabia de origen silvestre. “En este ciclo, el gremio ha inmunizado a 1,9 millones de animales en 15 departamentos del país, correspondientes al 19 % de la población objetivo para esta enfermedad”.

Programe la visita del vacunador a su predio

De Silvestri Pájaro les recordó a los ganaderos que la programación de visitas se realiza exclusivamente por medios virtuales, de forma segura y ágil, a través de los siguientes canales: WhatsApp: 323 406 9290 y línea fija: 601 919 4900

"Hacemos un llamado a todos los ganaderos del país para que estén atentos a estos medios, programen oportunamente la visita del vacunador y garanticen la protección sanitaria de su hato", concluyó.

*Con información suministrada por Fedegán.

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