Por poco y le da un paro: la furia del Tino Asprilla con Autuori por 'regalar' el partido contra Millos

El ex Nacional no se guardó nada tras la derrota del equipo en la final de la liga Betplay. Le enseñó al brasileño cómo tenía que manejar el equipo

La final de la liga Betplay dejó a miles de hinchas embajadores felices, pero también a otros miles tristes después de la derrota de Atlético Nacional en la tanda de penaltis. Uno de ellos fue Faustino el Tino Asprilla, el exfutbolista que militó en el verde paisa iniciando los años 90 y que siempre ha mostrado su amor por la institución. Eran tal sus ganas de ver al verdolaga campeón, que tras sufrir la derrota aprovechó su espacio en ESPN para despacharse contra el técnico del equipo Paulo Autuori.

Para el Tino Asprilla, el principal responsable de la derrota fue el DT brasileño. No solo regaló el primer partido en el Atanasio, al no poner un solo delantero, sino que en el Campín, con un gol de ventaja, decidió hacer un cambio que finalmente sirvió para que Millonarios empatara el encuentro. Al exfutbolista se le vio salido de casillas y en un estado de furia que nunca antes se le había visto, mientras sus compañeros, hinchas de Millonarios, se deleitaban con su actuación.

¿Cuál fue el error que cometió Paulo Autuori según el Tino Asprilla?

Y es que uno de los puntos claves del encuentro fue la salida de Tomás Ángel para que ingresara Cristian Devenish. Esto hizo que Atlético Nacional quedara con una lineal de tres en defensa, y que sus laterales se convirtieran en carrileros. Debido a este cambio, el Tino Asprilla no aguantó la furia y sentenció a Autuori con estas palabras: "Yo que no soy nada de entrenador, mando a dos laterales a que me marquen y que no me dejen levantar la pelota, y los dejo fritos, quedan fritos, porque tienen que mandar el centro frontal, y en el primer tiempo no pudieron."

🤣🤣🤣🤣🤣 si soy Cásale pic.twitter.com/HUG9LtnrpC — Cindy Sánchez (@cindyS262) June 26, 2023

Efectivamente, después del cambio de Autuori en el minuto 62, los extremos de Millonarios, Elvis Perlaza y Jader Valencia, tuvieron muchísima más libertad para entrar por banda y lanzar centros. Es más, una de esas jugadas terminó en el tiro de esquina que, tras unos rebotes, significó el gol de Llinás y el empate que mandó el partido a los penales.

El Tino pudo haber hablado desde el corazón; pero en su despachada tuvo toda la razón. Mientras Nacional jugó con dos líneas de cuatro, Millonarios no pudo entrar por las bandas; pero cuando tomó la decisión de "asegurar el partido", le dio todo el espacio al equipo embajador. Paulo Autuori se puso nervioso y al final le dio más chances al azul de quedar campeón.