VIDEO. Puntos de vista. El petrosantismo es una realidad desde el comienzo de Petro, y ahora se reforzó nuevamente. Pese a que Juan Manuel Santos, que es un mentiroso profesional, lo niegue: que el santismo no existe, y tiene cuatro o cinco ministros y representaciones diplomáticas y pretende que Petro aplique el acuerdo de paz que fue un fraude gigantesco de Santos. No hay paz, el país está en guerra. Petro ha dejado suelta la guerrilla y los paramilitares para crear el caos con la complacencia y la coautoría de Iván Velázquez.

El país está hecho un caos, buena parte del territorio nacional está en manos de la guerrilla y otra parte en manos de los paramilitares. El aparato militar que no ha sido el más eficiente, está totalmente maniatado. Eso es una estrategia de Petro, ahora lanza en Naciones Unidas aprovechando que es un escenario supuestamente internacional y que la noticia va a circular por el mundo entero. No, el Consejo de Seguridad supuestamente puede monitorear el acuerdo de paz, pero es que el acuerdo de paz no ha tenido ningún resultado efectivo. Las extintas Far no van a indemnizar ni un bulto de naranjas, ni hay fuerza humana que lo exija. La JEP es un organismo burocrático donde unos magistrados se ganan los mismos sueldos de los magistrados de la Corte Constitucional. ¿Qué hacen? Es un organismo de absoluciones. Iván Duque la ha torpedeado todo el tiempo.

Entonces el país es un desastre porque la polarización no es como piensa cierto sector de la clase media, Estamos muy polarizados, no peleemos más sino que es una confrontación armada la que hay. Petro es un hombre cuyos relatos y narrativas son indescifrables, pero tienen un objetivo: quedarse en el gobierno, quedarse en el poder. T ahora va a utilizar a Juan Fernando Cristo, que va a entrar a manipular y repartir mermeladas y hacer cuantas prácticas políticas se acostumbran aquí con el Congreso.