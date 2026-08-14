- El Petronio no sonó en Cali, pero los ganadores de 2024 se unieron a Juanpis para convertir la tragedia en solidaridad

La suspensión del festival convirtió la edición 2026 en Petronio Solidario, una iniciativa de conciertos y ollas comunitarias para apoyar a víctimas y damnificados

Marimbas, cununos, bombos y guasás. Cantadoras, bailes, viche y encocados de mariscos. Miles de personas sudando al ritmo afrocolombiano que durante varios días traen a Cali la música de la costa pacífica. Durante 29 años, esas escenas se repitieron edición tras edición. En 2026, el terremoto del 10 de agosto llevó a suspender la versión número 30 cuando los músicos estaban afinando instrumentos y los bailarines ajustaban por última vez los pasos.

Sin embargo, el Petronio no calló. El 11 de agosto, tras la suspensión, la Alcaldía de Cali y la organización del festival convirtieron la Ciudadela Petronio, que ya tenía cerca del 90 % de su montaje, en un centro de acopio y convocaron el Petronio Solidario, gran donatón para atender a los damnificados y, posteriormente, a los portadores de tradición y expositores que perdieron ingresos con la cancelación.

Las donaciones se habilitaron hasta el 14 de agosto. Telepacífico programó una transmisión especial los días 13 y 14, de 6:00 p.m. a 1:00 a.m. A la iniciativa se sumaron la Secretaría de Cultura de Cali, ProPacífico, la Cámara de Comercio de Cali y el sector empresarial mediante Colombia Unida por el Pacífico.

Atender la emergencia inmediata y acompañar después la recuperación y reconstrucción son los frentes que remplazaron marimbas y bombos. La Ciudadela, ubicada en la Unidad Deportiva Alberto Galindo, recibe donaciones que serán destinadas a las zonas afectadas. El propósito es responder al impacto económico que dejó la cancelación entre cocineros, artesanos, artistas y demás participantes que habían invertido durante meses -o mejor años- de cara al festival de música del pacífico.

De Mar y Río, ganador del Petronio 2024 en la modalidad de Marimba y Cantos Tradicionales, es una de las agrupaciones que se puso la camiseta a pesar de ser afectada, en los frentes laborales y personales, por el terremoto. Su plan B fue: olla comunitaria, campaña de donaciones y conciertos con propósito solidario. Hit humanitario.

Los integrantes de la agrupación De Mar y Río dejaron a un lado los instrumentos para organizar una olla comunitaria en la que planearon su mini gira benéfica / Archivo particular

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Del escenario a la olla

Felipe Amú, director y mánager de De Mar y Río, aparece junto con los integrantes de la agrupación en el video en el que explican la iniciativa. La misión es concreta: recolectar comida e insumos y luego enviarlos a Chocó y Buenaventura.

La convocatoria incluye alimentos no perecederos, elementos de higiene, medicamentos y productos de primera necesidad. De Mar y Río, además, hará de sus conciertos puntos de recolección de donaciones para la tragedia.

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El Magdalena Fest Honda, en Tolima, es la primera parada de una mini gira benéfica que se inventó, en medio de la conmoción, la agrupación. El plan continúa el 28 de agosto, cuando De Mar y Río participará en El Petronio del Jumbia, en Cumbia House by Carlos Vives. Al día siguiente, estará en Bogotá en el Juanpis Live Show “Si nos organizamos cabemos todos”, en Movistar Arena, en otra jornada solidaria.

La mini gira benéfica de De Mar y Río empezaré en Honda con el Magdalena Fest y terminará en Movistar Arena en le show de Juanpis. Los beneficiados serán víctimas y damnificados.

Una década de música

La decisión es el epílogo de una década dedicada a la música. El grupo llegó al Petronio después de años de formación, ensayos y presentaciones, bajo la dirección de Felipe Amú. Sus integrantes tienen vínculos con el Pacífico y desarrollaron buena parte de su proceso musical en Cali.

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En 2022, De Mar y Río obtuvo el tercer lugar del Petronio Álvarez. Dos años después, regresó al concurso y consiguió el primer puesto en la modalidad de Marimba y Cantos Tradicionales, además del reconocimiento del Bombo Golpeador, equivalente a ganar el Premio al Mejor Cajero en el Festival de la Leyenda Vallenata, otra de las grandes vitrinas de la música tradicional del país.

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El reconocimiento coronó también un largo proceso. La agrupación llevaba años ensayando y presentándose antes de ganar. Enseguida, su circuito de escenarios se amplió y salió de los conciertos tradicionales a nuevos eventos. En 2025, De Mar y Río participó en el Festival Estéreo Picnic. Allí, los turbantes, las trenzas y los vestidos coloridos cambiaron por botas, chaquetas de cuero y gafas oscuras.

Ahora, con la tragedia nacional que aplazó el Petronio, la banda dio otro giro. A su estilo, flexible tanto en la melodía como en la vida diaria. El concierto en Honda será parte de la primera etapa de la campaña de ayuda y luego vendrán las presentaciones de Bogotá y Cali. En lugar de esperar a que el festival volviera a reunir a los músicos, De Mar y Río decidió llevalo por su camino y, de paso, sumar a la causa nacional por las víctimas y los damnificados.

Feid, Carlos Vives, Kapo, Manuel Turizo, Nidia Góngora, ChocQuibTown, Piso 21, Mike Bahía, Luis Alfonso, Manuel Medrano, Monsieur Periné y Santiago Cruz, entre otros, estarán con ellos en El Juanpis Live Show. La jornada busca recaudar recursos.

Una ola en el mar de iniciativas

El Petronio Solidario y el plan B de De Mar y Río, por fortuna, no son las únicas iniciativas nacidas en el sector de la cultura para apoyar a quienes sufren a causa de tragedias naturales. En Colombia, conciertos y actividades culturales ya han sido utilizados para movilizar recursos después de emergencias.

En febrero de 2026, el Ministerio de las Culturas impulsó Cultura Solidaria, un concierto destinado a apoyar a comunidades afectadas por la temporada de lluvias en Urabá y Córdoba. El Ministerio informó que el 100 % de los recursos recaudados sería transferido a la Cruz Roja Colombiana para su ejecución en territorio.

La respuesta ágil y solidaria al terremoto siguió la misma lógica. Sin embargo, tuvo un nuevo compás: la solidaridad nació de los propios artistas que habían quedado sin los conciertos más soñados de su año laboral.

En el caso de De Mar y Río, la ayuda no se limita al recaudo de un concierto. La agrupación planteó una olla comunitaria y una recolección de productos básicos para llevarlos directamente hacia territorios afectados. Fue una respuesta rápida y concreta: comida, medicina, higiene para quienes sufren.

El festival debía ser una celebración de tres décadas de música del Pacífico, pero los músicos reaccionaron ante la dramática situación y lo convirtieron en un encuentro de solidaridad más allá de la fiesta, el tumulto, los visitantes felices y la música afro de la costa pacífica retumbando desde Cali hacia el país.

De Mar y Río, que hace apenas dos años estaba celebrando un simbólico premio de $24 millones después de una década de esfuerzos, ahora pone su melodía al servicio de la gente que los puso en las tarimas. En vez de conciertos hubo sancocho comunitario. La música bajó de volumen y el dinero producido será, en gran parte, para sumarlo a la causa nacional por las víctimas y los damnificados del terremoto del siglo en Colombia.

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