- Qué es lo que realmente están haciendo Shakira, J Balvin, Karol G, Maluma y otros famosos por las víctimas del terremoto

Una ola de mensajes de solidaridad se apoderó de las redes. Por ahora, Ricardo Montaner y Ryan Castro han garantizado ayuda material para los damnificados

La farándula no es ajena a la tragedia que vive Colombia como resultado del sismo de magnitud 7,4, que enluta al país con las cerca de 300 muertes ocasionadas hasta el momento y los miles de desaparecidos que aún son esperanza para los equipos de rescate y la sociedad en general. Shakira, J Balvin, Carlos Vives, Karol G y Maluma, entre otros, están entre los ídolos colombianos que han enviado mensajes de solidaridad desde sus redes sociales.

Por su parte, Marc Anthony, Enrique Bunbury y Ricardo Montaner se suman como legión extranjera a la ola de solidaridad de los artistas nacionales. Incluso, el cantante venezolano ofreció el respaldo de su fundación, The House Project, para canalizar donaciones económicas destinadas a quienes perdieron sus hogares por los derrumbes. Lo propio hizo Karol G, quien anunció que su fundación ConCora estudia la mejor forma de sumarse a los apoyos para los damnificados y las familias de las víctimas del que ya es considerado el terremoto del siglo en Colombia.

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Operación temblor

En Bogotá, a pesar de que no hubo muertos, heridos ni daños estructurales, el sismo se sintió con fuerza. Algunos artistas lo vivieron en carne propia. El español David Bisbal está grabando en la capital el reality Operación Triunfo de la cadena Telemundo, que fue el mejor estreno de ese formato en la historia de la cadena, con 1,46 millones de espectadores,, liderando el prime time hispano.

El cantante español recién llegó de Cádiz a Bogotá a las 3:30 de la madrugada y a la hora del temblor tuvo que evacuar su habitación ante la posibilidad de réplicas. "Un terremoto, espero que no pase nada, Dios mío", expresó en sus redes tras el susto.

Así mismo, en el piso 14 de un hotel, la actriz mexicana Ninel Conde sintió el movimiento junto a su sobrina y su perrita Bella. “Es el terremoto más fuerte que he sentido en mi vida y miren que yo he vivido en la Ciudad de México”, confesó.

Más allá del miedo de algunos, la prioridad de los famosos ha sido movilizar ayuda. Las redes sociales se transformaron en herramientas de rescate y consuelo. Shakira fue de las primeras en pronunciarse con un mensaje de aliento hacia sus compatriotas: “Colombia querida, mi corazón está con todos los que hoy sintieron este terremoto y con las familias que están pasando momentos de angustia”. La barranquillera hizo un llamado a la unidad y pidió estar atentos a las indicaciones oficiales para colaborar eficazmente. "Toda mi fuerza y mi amor para mi tierra".

La solidaridad se sintió fuerte en el género urbano. J Balvin envió un fuerte abrazo a los damnificados: "Mucha fuerza con esta situación del temblor en Colombia, fuerza para toda su gente", expresando además su disposición para movilizar apoyo práctico. Por su parte, Maluma manifestó su pesar en Instagram: “Qué dolor todo lo que está pasando en Colombia, un abrazo al alma a todos los familiares de las víctimas y aquí estamos puestos para ayudar”. El cantante utilizó sus historias para difundir los canales oficiales de ayuda y facilitar que sus seguidores hicieran donaciones.

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La red de empatía superó fronteras. Desde el exterior, Marc Anthony envió un mensaje de solidaridad asegurando que tiene muy presente al país, mientras Enrique Bunbury compartía su preocupación con un sentido "¡Les tengo en el pensamiento!".

Por su parte Carlos Vives, quien vivió de cerca el terremoto, recordó la capacidad del pueblo para sobreponerse: "Se nos movió el piso... Cuando pasan estas cosas los colombianos nos levantamos y apoyamos a nuestros hermanos". Camilo Echeverry, visiblemente conmovido tras hablar con amigos que vivieron la catástrofe, confesó tener "un hueco en la panza" por la angustia. No dudó en compartir enlaces de ayuda en sus redes para guiar la generosidad de la gente. Sebastián Yatra se sumó también enviando un mensaje de aliento adornado con corazones tricolores, recordando que, ante el dolor, "estamos más juntos que nunca".

La ola de solidaridad demostró que las heridas de Colombia se sienten en todo el mundo, pero también que la música y el arte saben unirse para levantar la esperanza entre los escombros.

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