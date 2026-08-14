- ¿Qué se ha visto por La Ventana al Mundo en estos ocho años?

Esta es la historia que Christian Daes, CEO, se propuso convertir en el símbolo de Barranquilla, una ciudad pujante y atractiva. Lo logró.

La idea nació una mañana de febrero de 2017, cuando se inauguraba la estación de bomberos del barrio Las Flores de Barranquilla que hoy homenajea al sargento Javier Solano, muerto en el incendio de los tanques de combustible de la vía 40 en 2022.

El CEO de Tecnoglass Christian Daes, la multilatina que a su vez es una de las empresas más importantes de Colombia en el sector manufacturero solicitó permiso para intervenir la rotonda que abre su polígono industrial de la circunvalar, en inmediaciones de la fábrica que se levanta hace 40 años en plena calle y que se había convertido en un vertedero de escombros y basura que descontroladamente arrojaban allí personas que viven del reciclaje.

Daes, un ingeniero que conoce cómo nadie la belleza y calidad de las ventanas que produce su marca que cotiza en la Bolsa de Nueva York abrió, junto al presidente de la Sociedad de Arquitectos de Atlántico Alfredo Reyes, un concurso digital para que quien quisiera presentara un proyecto para construir el que buscaba ser el símbolo de una ciudad que no había encontrado uno en 200 años.

Este es el primer vidrio instalado en mayo de 2018 en la Ventana al Mundo.

De este de alta calidad hay cerca de 2 mil metros cuadrados instalados en la estructura.

Se esperaban 10 proyectos y llegaron más de 100 con todo tipo de genialidades, el seleccionado por un jurado que encabezó el ministerio de Cultura fue el de la arquitecta Diana Escorcia, egresada de la Universidad Autónoma del Caribe con dos columnas, una que representa la cultura y otra la industria amarrada en su corona por una ventana que mira al norte de América, principal centro de consumo de la marca donante del monumento, Tecnoglass.

La Ventana al Mundo fue producto de unos de los primeros concursos de arte urbano que hubo en Colombia: Llegaron más de 100 propuestas.

La Ventana al Mundo pesa más de 300 toneladas, está cubierta con cerca de 3 mil metros cuadrados de vidrio de alta calidad y se fija con aluminio arquitectónico fundido en los hornos de la empresa, la Ventana es entonces una representación exterior de lo que se produce en esta mega factoría que es orgullo industrial del país.

El COO de Tecnoglass Christian Daes junto a varios de los 300 colaboradores de Energía Solar que erigieron la estructura en tan solo seis meses.

En estos 8 años de existencia, desde que se inauguró un 14 de agosto de 2018 el monumento, ha recibido cerca de 6 millones de visitantes llegados del mundo entero, ha sido escenario de conciertos, el de Silvestre Dangond en plena.

Pandemia, por ejemplo, por allí ha desfilado Ághata Ruiz de la Prada, Silvia Tcherassi, la armada, el ejército, los colegios, reinas, políticos y curiosos que la han retratado y propagado por millares en las redes sociales como telón de fondo del orgullo por el desarrollo de Barranquilla.

El momento de exposición más reciente lo tuvo el país y el mundo con el acto de celebración del nuevo presidente de Colombia Abelardo de la Espriella quien escogió el lugar para emitir su primer mensaje como mandatario de lo que él llamó allí mismo, “una nueva era del país en una patria milagro”.

Han sido 8 años de orgullo de esta estructura que ya es símbolo y que decora cuanto evento o congreso se realiza en la ciudad que hoy es capital alterna de Colombia.

“Aquí pasarán cosas” dijo Christian Daes cuando apenas se levantaba el esqueleto de la Ventana en mayo de 2018 como presagiando que el lugar sería el punto de encuentro de millares.

A la Ventana al Mundo la acompaña un árbol que se enciende en la última semana de cada septiembre y se desmonta después del 6 de enero, día de Reyes.

Y sí que lo es porque además y solo unos meses después de la inauguración, a la Ventana le llegó en ese diciembre del 18 un complemento, el árbol de navidad más alto del mundo. Una estructura de 78 metros de altura que es además pantalla led con 700 mil lámparas, que se ensambla cada diciembre para que lleguen allí otra gran cantidad de personas a celebrar el final de cada año.

Este punto multicolor de Barranquilla puede ser junto al Malecón del Rio el lugar más visitado del país, un país que se asoma por una Ventana para mirar al mundo.

Felicidades en su día a esta muestra de empatía convertida en monumento que es orgullo de una región.

* Con información suministrada por Tecnoglass

Anuncios.

Anuncios..