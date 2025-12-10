Vargas Lleras, Clara Luz Roldán e Ingrid Betancourt avalan a la exSeñorita Antioquia famosa por el video de “dar bala”

Laura Gallego Solís, famosa por un video polémico contra Petro y Quintero, ahora aspira a la Cámara de Representantes con el apoyo de una coalición política.

La ex Señorita Antioquia criticada por un video en el que con su respuestas dio a entender que sería correcto "darle bala" a Daniel Quintero y a Gustavo Petro, será una de las candidatas ahora para las elecciones legislativas de 2026.

Gallego fue confirmada como candidata a la Cámara de Representantes por Antioquia dentro de la lista presentada por la coalición Alma, integrada, entre otras colectivdades, por Cambio Radical, liderada por Germán Vargas Lleras; el Partido de la U, que dirige la exgobernadora Clara Luz Roldán; Salvación Nacional y Oxígeno de Ingrid Betancurt. Su nombre aparece en el renglón 106 de la lista cerrada que este bloque inscribió para las elecciones legislativas de 2026.

La información fue incluida en un boletín de prensa divulgado por Cambio Radical (cuyo director nacional es Germán Córdoba Ordóñez) el 5 de diciembre de 2025, donde el partido anunció la confirmación oficial de diez listas a la Cámara en varios departamentos, entre ellos Antioquia. En ese documento se destaca que la lista antioqueña es encabezada por el representante Mauricio Parodi Díaz, seguida por Nataly Vélez Lopera, Laura Gallego Solís, Mariela Henao Flórez y Jhon Jaime Urrea Chica.

¿Qué es la coalición Alma y por qué incluye a la ex Señorita Antioquia?

La coalición Alma fue formalizada el 25 de noviembre de 2025 como una alianza legislativa entre Cambio Radical, el Partido de la U, Salvación Nacional, Oxígeno y 45 organizaciones políticas adicionales, incluidas Colombia Justa Libres, ADA, Liga de Gobernantes Anticorrupción, Dignidad Liberal y varios grupos significativos de ciudadanos.

El acuerdo contempla listas conjuntas al Senado y a la Cámara en diferentes departamentos, con el objetivo (además de competir contra el petrismo en Colombia) de construir una fuerza parlamentaria amplia en medio de un contexto marcado por el aumento de la violencia electoral y el desgaste institucional.

En ese sentido, la inclusión de Gallego forma parte del paquete de nombres seleccionados por las colectividades para reforzar su presencia en Antioquia, uno de los departamentos con mayor peso electoral del país.

El salto de Gallego a las listas de Cambio Radical, la U y Oxígeno

La candidatura de Gallego llega meses después de que renunciara a su título de Señorita Antioquia tras la difusión de dos videos en los que preguntaba a precandidatos presidenciales si “preferían darle una bala” al presidente Gustavo Petro o al exalcalde de Medellín Daniel Quintero. La controversia derivó en señalamientos por supuesta incitación a la violencia y presiones para que abandonara el reinado.

Pese a la polémica, su nombre empezó a circular entre varias colectividades. En entrevistas previas, Gallego aseguró que había recibido ofertas de partidos como el Centro Democrático, el Partido Conservador, el Nuevo Liberalismo, el Partido Liberal y el propio Cambio Radical, que incluso, según ella, le planteó inicialmente la posibilidad de encabezar una lista.

De todas las propuestas, fue finalmente la coalición Alma la que formalizó su incorporación a una lista oficial.

Un nombre que los partidos ponen a prueba en Antioquia

Con su ingreso a la lista de la coalición Alma, los partidos cuyos líderes políticos naturales son Germán Vargas Lleras, Dilian Francisca Toro e Ingrid Betancourt apuestan por una figura con alta recordación mediática.

Su candidatura será puesta a prueba en un departamento como Antioquia donde los partidos tradicionales y las nuevas coaliciones compiten por fracciones de voto muy precisas.

Esta jugada deja claro que, para el 2026, la política colombiana está dispuesta a jugar con nuevas reglas, y que los creadores de contenido, polémicos o no, ya son parte esencial del tablero electoral.

