La pugna interna de la Alianza Verde dejó una herida: la ruptura entre Ariel Ávila y Claudia López

El senador Ariel Ávila ha mantenido un apoyo crítico a Gustavo Petro a diferencia de sus dos coequiperas Angélica Lozano y Katherine Miranda, quienes en la campaña lo apoyaron en la segunda vuelta y están completamente abiertas del gobierno. Esto se reflejó en el debate interno de la Alianza Verde que se dio en el Comité Directivo en el que un grupo de 6 congresistas liderado por la senadora Lozano planteó la escisión del Partido y tomar distancia de parlamentarios como Jaime Raúl Salamanca, actual presidente de la Cámara de Representantes.

Ariel Ávila no solo defendió su permanencia en el Partido, sino que anticipó su recorrido por el país para recoger las bases de la colectividad de la que ya es uno de los líderes.

Acá mi postura sobre la posibilidad de escisión en el Partido Alianza Verde

La reunión definitiva sobre la escisión fue aplazada para el 31 de marzo, pero el grupo inicial está debilitado porque firmantes iniciales de la Carta de escisión como Katherine Miranda y Alejandro García se hicieron a un lado y cocinan una nueva propuesta en la que participaría el senador santandereano ‘JP’ Hernández.

La relación de Ariel Ávila y la exalcaldesa, quien ya prepara su candidatura presidencial, parecía inquebrantable

Con cimientos sólidos construidos desde la campaña a la Alcaldía de la bogotana y luego en la legislativa suya en el 2022, se conocían desde la Fundación Arco Iris cuando realizaron la investigación sobre la parapolítica que dejó en evidencia más de 60 parlamentarios comprometidos con los paramilitares para conseguir sus curules en las elecciones del 2002.

Miren a quien me tope hoy

Incluso, durante buena parte de este gobierno Ávila ha salido a respaldar a López en diferentes escenarios e incluso, en octubre del año pasado, no tuvo problema en confirmar que ella sí va a ser candidata presidencial y defendió su independencia asegurando que no iba a ser ni la de “Petro ni la de Uribe”. No obstante, también por esas fechas aseguró que ella había cometido un error grave al renunciar a la Alianza Verde y ahora terminó apartándose de una iniciativa que hubiera podido ser crucial para sus aspiraciones.

Las contradicciones dentro del Partido Verde pueden definirse próximamente, no así las diferencias internas dentro del Partido Liberal que el expresidente Gaviria no ha logrado conjurar y bancadas díscolas de los lineamientos oficiales, como son las Sin Piedad, siguen dentro del partido, pero votando con independencia como lo han hecho en todas las reformas del gobierno que han hecho trámite en la Cámara.

