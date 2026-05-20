Otra minera china corona en Colombia: podrá empezar a sacar cobre en Córdoba

Hace solo 2 meses le compraron la mina El Alacrán a los canadienses y la china JCHX ya tiene en la mano el permiso ambiental para explotar el yacimiento

Con su licencia ambiental en firme y el respaldo de la minera china JCHX, el proyecto minero “El Alacrán” aportará al país cerca de USD 190 millones en concepto de regalías y más de USD 510 millones en impuestos a la renta. Se prevé que el proyecto dinamizará el empleo regional mediante la creación de aproximadamente 1.700 puestos de trabajo con prioridad para el personal local.

El titular de esta megaobra es Cobre Minerals S.A.S., firma que pertenece al consorcio internacional Veritas Resources AG, controlado por la compañía china JCHX Mining Management Co. Esta última multinacional se consolidó como propietaria mayoritaria (97.5 %) tras adquirir en marzo 6 de 2026 el 50 % de la participación que poseía la canadiense Cordoba Minerals Corp, mediante una transacción valorada en USD 128 millones que concluyó un acuerdo estratégico iniciado a finales de 2022.

Para determinar la viabilidad de la licencia, la directora de la ANLA Irene Vélez Torres destacó la integración de criterios técnicos de evaluación junto con un amplio proceso de diálogo social que incluyó a representantes de las secretarías de Gobierno y de Medio Ambiente de la Alcaldía de Puerto Libertador, así como a la Corporación Autónoma Regional de los Valles del Sinú y San Jorge (CVS), habitantes del área urbana del municipio y de las veredas Valdés, San Juan, Mina El Alacrán y Concepción; también a representantes del Cabildo Indígena San Pedro y de los resguardos indígenas Porvenir-La Rica y San Matías; voceros de la Personería, el Concejo Municipal de Puerto Libertador y las Juntas de Acción Comunal (JAC) de las unidades territoriales.

Entre las condiciones fijadas por la autoridad ambiental, está la recuperación de la quebrada Valdés, afectada históricamente por la minería artesanal, la implementación de los sistemas de recirculación del 70 % del agua usada en los procesos productivos y el monitoreo permanente de los caudales hacia el río San Pedro. Adicionalmente, la operación integrará un parque solar para la autogeneración de hasta el 50 % de su demanda energética.

El proyecto, localizado a unos 200 kilómetros al norte de Medellín, consta de unos títulos mineros que suman cerca de 20.000 hectáreas e incluyen el Depósito de Cobre-Oro-Plata El Alacrán y depósitos satélites en Alacrán Norte, Montiel Este, Montiel Oeste y Costa Azul.

Con un capital estimado para su construcción de USD 420 millones, se prevé un periodo operativo de 14 años en el cual se proyecta explotar cerca de 800 millones de libras de cobre partiendo de unas reservas estimadas de 97 millones de toneladas de material, acompañadas de 550.000 onzas de oro y 5,4 millones de onzas de plata.

En plano corporativo y económico, la operación de la mina es gestionada por la firma CMH Colombia, bajo el liderazgo de su Chairman y CEO, Sarah Armstrong-Montoya, quien previamente ejerció la gerencia de Cordoba Minerals Corp hasta marzo de 2025. El Alacrán aportará al país cerca de USD 190 millones en concepto de regalías y más de USD 510 millones en impuestos a la renta, dinamizando a su vez el empleo regional mediante la creación de aproximadamente 1.700 puestos de trabajo con prioridad para el personal local.

JCHX Mining Management, con sede en Beijing, es una enorme corporación minera y contratista multinacional con más de 16.800 empleados en todo el mundo, especializada en la construcción de minas subterráneas, la minería por contrato y los servicios técnicos relacionados. Su contratos internacionales en África, Europa, Sudamérica, Asia Central, el Sudeste Asiático y Australia representan más del 70 % de sus ingresos mundiales.

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