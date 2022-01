El peligro de los padres sobreprotectores que crean adultos infantiles

Por: Camilo Andrés Cervera Tellez |

enero 26, 2022

Es normal la crianza de padre y madre del niño al momento de nacer ya que son los primeros maestros de la vida, pero cuando ya es adolescente esa crianza se vuelve exagerada y tóxica porque consideran que es por su bien, lo que es falso; los padres deben permitir que los niños exploren su entorno, se relacionen con sus compañeros, que se manchen, raspen, ensucien; esto tiene toda su recompensa y el niño va a adquiriendo autonomía, desenvolviendose por su propia cuenta.

Pero hay padres con comportamientos poco benévolos con conductas tóxicas para sus hijos que con el tiempo crearán seres inseguros, con poca autoestima y que repercutirá negativamente en su salud mental y emocional.

Eso se debe a que son padres exigentes y que esperan que sus hijos lo hagan todo bien, sin errores; los padres manipuladores que aprovechan los defectos para tenerlos bajo control, los padres autoritarios que sin tener en cuenta sus emociones crean un exceso de obediencia, lo mismo que los padres que se culpan a sí mismos por la frustración de sus hijos o cuando no les lleva la corriente; y por último los padres excesivamente protectores que no permiten que sus hijos salgan con sus amigos... esto crea hijos dependientes en la edad adulta.

Todo este coctel tóxico por parte de algunos padres crean hijos adultos inseguros, infantiles, con poca autoestima, autonomía, que no son capaces de tomar las decisiones por cuenta propia, que están atados a sus padres y esto crean aún más personas rebeldes. Sus protegenitores intentarán atarlos, estableciendo control psicológico para reducir su autoestima.

Un ejemplo es expresado así: "tengo 26 años y mi sobrino tiene una fiesta de cumpleaños, pero mis amigos de bachillerato organizan un reencuentro después de mucho tiempo en un determinado sitio y yo más bien me reúno con mis amigos y decido ir a la fiesta de mi sobrino más tarde, pero mis padres me amenazan con establecer un horario fijo para llegar, porque si no soy un mal tío".

Cuando un padre controla aún la vida de un hijo adulto seguirá creando perjuicios, no tiene independencia, no puedes estudiar ni trabajar y hacer su vida con sano juicio porque seguirás a tus reglas y si te rebelas, desobedeces, te comporta como un niño pequeño. Esa es la consecuencia de un padre sobreprotector que no permite que un hijo adulto crezca y lleve una vida normalmente y que quede expuesto a más cosas que pueda dictaminar sus progenitores.

Por eso es importante que los niños crezcan, maduren y sean autónomos, que tomen sus propias decisiones personal y sanamente, así como lo hicieron los abuelos con nuestros padres.