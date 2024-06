El festival en Bogotá para que invite a su papá a comer toda la carne que quiera

.Publicidad.

Cuando se acercan fechas especiales como el día del padre, muchos comienzan a buscar la actividad y el regalo perfecto para celebrar esa ocasión especial. Para esos que aún no se les ocurre que hacer, The Gula Group diseño un festival en Bogotá que gira entorno a los asados con el que no sólo podrá celebrar junto a la familia, sino que además podrá divertirse y comer delicioso. El papá de los asados se realizará del 14 al 16 de junio.

Para presentar la segunda edición de 'El papá de los asados', The Gula Group realizó una experiencia de parrilla junto a Antonio Jaramillo, experto parrillero y chef del restaurante La Coa Barbecue, Alejandro Escallón fundador de B.eats, José Botero Grill Ambassador de Weber Colombia y otros chefs expertos.

La experiencia se realizó en las instalaciones de la tienda de Weber en Usaquén. Allí los invitados pudieron degustar una muestra de parrilla con la preparación de hamburguesas, alitas, costillitas y morillo. En medio de este evento, Las 2 orillas habló con los co-fundadores de The Gula Group y los chefs sobre sus preferencias en cuanto a los asados.

La segunda edición de El papá de los asados se realizará en La Hacienda San Rafael en Colina Campestre. Las entradas tienen un costo de la entrada está entre los $10 mil y $23 mil pesos más el servicio, todo depende de la franja horaria en la que quiera asistir y el día. Si desea asistir los tres días tienen una promoción en la que podrá adquirir las entradas por $60 mil más el servicio.

La comida, que será la gran protagonista, pasará desde la oferta de asados colombianos como la ternera a la llanera, hasta la parrilla Tex Mex de BBQ estadounidense, costillas, ahumados y por último, asados argentinos, uruguayos, mexicanos y hasta árabes.

Alrededor de 30 restaurantes prenderán sus brasas en frente a los asistentes demostrando su expertisse parrillero: Andrés Carne de Res, Arpricarnes, Austin Texas BBQ, Bubu Burgers, Cabrera Resto Bar, Carnícolas, Carnívoros, Compañía Casa de Rey, El Chori Charrúa, El Libanés, Fiero, Gordo, Juan Burgers, Kitchen x The Kitchen Brothers, La Bifería, La Bonga del Sinú, La Cabrera Colombia, La Casona de Luis, La Coa Barbecue, La Fama Barbecue, La Kasta, Lechona y Panceta Premium, Cotiza Longaniza, Longo’s, Los Valientes, Oak Ahumados, Rancho MX, Sagal, Sirloin & The Meat House, Sr Chicharrón.