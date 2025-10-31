El paisa que quiere llevar a Croydon y sus zapatos a competir en el exterior, estos son sus planes

Durante más de ocho décadas, la marca que comenzó con empresarios suizos ha logrado mantenerse firme ante la competencia. Ahora, bajo el liderazgo de Juan Carlos Restrepo, Croydon busca conquistar nuevos mercados más allá de Colombia.

Durante más de ocho décadas, la marca que en un inicio perteneció a empresarios suizos ha logrado mantenerse en pie de lucha ante la dura competencia del mercado. Croydon, que hoy es una marca completamente colombiana, dio una noticia que llamó la atención del público: presentó su tienda número 100 en el país, ubicada en el centro comercial Plaza Central de Bogotá.

Una de las tiendas de Croydon.

Sin embargo, esta apertura es apenas una parte del ambicioso plan que tiene la compañía para seguir expandiéndose en el territorio nacional e, incluso, fuera de él. Detrás de esa estrategia se encuentra Juan Carlos Restrepo, presidente de Croydon, quien ha estado al frente de la empresa desde 1996, cuando pasó a manos colombianas.

De una crisis a un renacer: el paisa que rescató a Croydon

El ingeniero paisa asumió las riendas de Croydon cuando la compañía fue liquidada tras la apertura económica del gobierno de César Gaviria en 1990, una medida que llevó a la empresa a una crisis que se profundizó durante el mandato de Ernesto Samper. En medio de ese panorama, Restrepo decidió comprarle la compañía al gobierno, junto con las plantas de producción y las máquinas que, para entonces, estaban completamente detenidas.

Aquel movimiento, que muchos consideraron arriesgado, terminó siendo una jugada maestra. Restrepo, egresado de la Universidad Nacional de Colombia y con especializaciones en la Universidad de los Andes y EAFIT, logró reactivar la producción y posicionar nuevamente a Croydon como una de las marcas más reconocidas del país.

Juan Carlos Restrepo, presidente de Croydon.

Hoy, bajo su liderazgo, la empresa no solo ha consolidado su presencia en Colombia, sino que también prepara su salto a otros mercados de la región, especialmente Ecuador, Panamá y Perú.

La estrategia del paisa para llevar a Croydon al exterior

De acuerdo con los planes de la compañía, además de las 100 tiendas ya abiertas en Colombia, se espera inaugurar al menos cinco más antes de que termine el año. Para ejecutar este proyecto de expansión nacional, Croydon ha invertido entre $2.500 y $3.000 millones en lo que va del 2025.

Esta estrategia también incluye la exploración de nuevos mercados, como el digital. Aunque actualmente las ventas en línea representan solo entre el 4% y el 5% de los ingresos de la marca, Juan Carlos Restrepo busca potenciar ese canal por medio de una nueva plataforma llamada Next Steps, la cual será el punto de partida para la expansión regional.

Con esta apuesta tecnológica, Croydon espera fortalecer su presencia tanto en el país como en el exterior. El reto ahora será abrirse camino en un mercado internacional altamente competitivo, donde el sello “Hecho en Colombia” podría convertirse en su mejor carta de presentación.

