- Una indígena arahuaca nombrada por Petro embajadora en Bolivia padeció un traspiés diplomático

El Gobierno Boliviano del presidente Rodrigo Paz Pereira del Partido Demócrata Cristiano, ordenó este 20 de mayo de 2026, la expulsión y declarar persona no grata en ese país, a Elizabeth García Carrillo, quien venía desempeñándose como embajadora en Bolivia desde el pasado mes de octubre de 2022, cuando fue nombra en dicho cargo diplomático por el Gobierno del presidente Gustavo Petro. De acuerdo con lo manifestado por el gobierno boliviano en un comunicado expedido a través del Ministerio de relaciones Exteriores, la determinación se toma debido a las injerencias del Presidente Gustavo Petro en los asuntos internos del Gobierno boliviano, relacionados con la posición judicial que afronta actualmente el expresidente Evo Morales.

Según manifestó el Ministerio de Relaciones Exteriores boliviano, todo ello responde a las constantes y reiterada intromisión del presidente Gustavo Petro en los asuntos internos del Gobierno, en apoyo al movimiento desestabilizador en contra del Gobierno, que según las autoridades bolivianas este supuesto apoyo, afecta la democracia del país. Según la Cancillería boliviana, la decisión se toma respondiendo a la necesidad de mantener los principios soberanos de no injerencia en los asuntos internos y de respeto mutuo entre estados, lo cual es fundamental para una buena convivencia internacional.

El Gobierno boliviano asegura que, las diferencias políticas y sociales internas, deben ser resueltas exclusivamente por el Gobierno, sin la interferencia externas que puedan afectar la estabilidad institucional o profundizar la polarización. Afirman que la determinación adoptada, no constituye una ruptura de las relaciones diplomáticas con Colombia, ni afecta la cooperación entre las dos naciones y reiteran su disposición de tener abiertos los canales diplomáticos con el Gobierno colombiano.

Lo que rebosó la copa del Gobierno boliviano, fueron los mensajes de escritos por el Presidente Gustavo Petro en su cuenta de X donde calificó como una insurrección popular las protestas que realizan los ciudadanos en el país Andino. Afirmando que la crisis que vive el Gobierno boliviano es producto de la soberbia geopolítica. Asi mismo escribió en su cuenta de X que Latinoamérica y el Caribe, deben ser escuchados por el mundo mirando de frente en paz y hablando con franqueza, lo que provocó la furia del gobernante boliviano Rodrigo Paz.

Cabe anotar que Rodrigo Paz Pereira llegó al poder el pasado 8 de noviembre de 2025, poniendo fin a 20 años de gobiernos de izquierda en Bolivia del Movimiento Socialista en cabeza del Expresidente Evo Morales, lo que tiene al país Andino en una crisis política bastante compleja, debido a las constantes protestas, bloqueos y movilizaciones organizadas por los campesinos y sindicatos que están en contra de las políticas del Presidente Paz y piden la renuncia del mandatario boliviano.

Hasta el momento las Centrales obreras bolivianas, mantienen las protestas exigiendo al Gobierno un incremento salarial del 20% a lo que el Presiente Rodrigo Paz respondió con operativos policiales y de fuerzas militares para restablecer el orden en varias regiones del país. Para garantizar la libre movilidad de los bolivianos.

Ante esta situación, las afirmaciones del presidente Gustavo Petro en su cuenta de X causó revuelo y produjo ampolla en varios sectores políticos, porque según manifestaron eso es un apoyo al expresidente Evo Morales, quien está prófugo de la justicia, después de haber sido declarado en rebeldía por el Tribunal de Tarija. En contra de Morales existe una orden de captura al parecer por el delito de trata de menores.

Todo este enfrentamiento, llevo al Gobierno boliviano a tomar la decisión de expulsar a la embajadora de Colombia en Bolivia Elizabeth García Carrillo, asegurando que las palabras del mandatario colombiano no reflejan una buena relación histórica entre ambas naciones y la crisis institucional que actualmente vive el Gobierno boliviano, sólo puede ser solucionada por el pueblo dentro de los parámetros establecidos por la Constitución.

Elizabeth García Carrillo, es una abogada especialista en derecho internacional Humanitario y cooperación internacional intercultural. Es indígena descendiente del pueblo Arhuaco y Kankuamo de la Sierra Nevada de Santa Marta, es nacida en Valledupar y habla francés, español y su lengua nativa ljku. Ha sido víctima de la violencia en Colombia lo que la llevó a refugiarse en Canadá desde 2009.

Es investigadora del Instituto Nordik en Canadá, desde donde a trabajado y defendido a las comunidades indígenas del territorio colombiano y ha asesorado jurídicamente a las comunidades negras y las mujeres víctimas de la violencia, en defensa de los territorios de paz, es muy cercana a la vicepresidenta de la República Francia Márquez, desde 2022 ha fungido como embajadora en Bolivia. También fue asesora en la Alcaldía de Valledupar y siempre ha luchado por la reivindicación social de los derechos de los pueblos indígenas y comunidades negras.

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