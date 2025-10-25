Antes de Hallowen en la capital habrá un Pícnic para pasar un fin de semana memorable

Para las activades del mes de las brujas el distrito de Bogotá, mediante el Instituto Distrital de Artes (Ideartes) tiene programa la actividad de un Pícnic Literario, llamado Chumba la Cachumba el próximo 26 de octubre. Un plan totalmente gratuito, donde el teatro, la ilustración, la música, los talleres y la lectura se toman la ciudad.

El plan de Ideartes, directora actual María Claudia Parias, es comenzar la jornada comuna obra de teatro llamada Las aventuras de Luci. Una vez se termine la función seguirá la Ilustración de Criaturas de la Noche, para proseguir con una conversación sobre el suspenso de la literatura colombiana. En últimas se cierra el show con un concierto.

La meta más allá de ofrecer a los capitalinos más actividades para el fin de semana es acercar a la ciudadanía a unos espacios donde el dinero no sea una barrera para poder acceder a la cultura, en otras palabras, Idearte quiere garantizar el derecho al esparcimiento y a la educación para los Bogotanos.

En armonía con el principio en el Pícnic existirá un pabellón de actividades para todas las edades. Sin olvidar la charla de la autora e ilustradora Olga Cuellar sobre la pregunta de ¿Cómo la imaginación nos acerca a territorios misteriosos? También Ideartes busca apoyar a los diferentes colectivos del país, varios ejemplos, el grupo Las Luciérnagas se encargará de la obra y el collage va ser apoyado por la Sociedad Anónima de Dibujantes. Para resumir los capitalinos podrán salir de la rutina de un plan típico de fin de semana en la ciudad con una actividad gratuita.

Información relevante

Costo: Gratuito

Lugar: Parque Zonal Villa Mayor, dirección Carrera 30 con diagonal 32 sur

Mínimo de edad: No aplica

Horario: Desde las 11 am hasta las 4:00 pm

Vea también: La poderosa y millonaria familia dueña de Centro Mayor, el centro comercial más grande de Bogotá

Anuncios.

Anuncios.

Anuncios.