“Colombia está envejeciendo como un país pobre, informal y violento y solo nos quedan 25 años para cambiarlo”

Juan Daniel Oviedo se ha convertido en uno de los nombres que más resuena en el nuevo mapa político de Colombia. Economista, académico y exdirector del Dane, su paso por el sector público dejó una huella de transparencia y claridad en la forma de comunicar los datos del país. Desde entonces, su figura ha crecido como la de un líder que representa una nueva generación de políticos.

Lea también: “El Centralismo en Colombia se agotó, toca empezar a gobernar desde las regiones”: Anibal Gaviria

La entrada de Oviedo a la política fue casi una sorpresa. Hasta hace poco, muchos lo conocían como el exdirector del Dane, un tipo meticuloso, de cifras y datos. Pero en 2023 sin partido ni maquinaria decidió dar el salto a buscar la Alcaldía de Bogotá. No ganó, es cierto, pero su segundo lugar fue más que un buen resultado; fue la prueba de que su forma de hacer política —cercana, transparente, sin adornos— tenía eco. Desde el Concejo, donde llegó gracias a esa votación histórica, ha seguido insistiendo en lo mismo: que la eficiencia y la inclusión no son discursos, sino maneras de gobernar

Ahora, su nombre vuelve a aparecer en el escenario nacional, esta vez con una meta mayor: la Presidencia de la República. Su apuesta es tender puentes entre el dividido sector político del país. Un reto enorme en un momento donde las emociones pesan más que los argumentos. Pero también según él, una oportunidad para quienes buscan en la política algo distinto.

Vea aquí la entrevista completa:

Anuncios.

Anuncios.

Anuncios.