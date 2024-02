Fue de las primeras colombianas en jugar en Europa pero le tocó ser mesera para poder sobrevivir

Nicole Regnier, quien jugó en la selección Colombia y ahora es una reconocida comentarista de ESPN, no la tuvo nada fácil en el viejo continente. No tenía un peso

Si hay una futbolista que sea reconocida en el país y que dé cuenta del talento cafetero que ha pasado por el exterior, esa es Nicole Regnier. La exjugadora de la selección Colombia fue una de las primeras en llegar al fútbol europeo, después de haber pertenecido al Club Deportivo Atlas de Cali y llamado la atención del mismísimo Atlético de Madrid, uno de los equipos femeninos más importantes del mundo. A España se mudó en 2014, como gran promesa, y aunque en el club le pagaban su salario, fue jugando en el equipo colchonero que la comentarista de ESPN tuvo que atreverse a hacer en un oficio que jamás imaginó realizar.

El trabajo de mesera que Nicole Regnier tuvo en Madrid

En un video publicado a través de su Instagram, Nicole Regnier contó la anécdota que, en su momento, la hizo sentir avergonzada pero de la que ahora habla con total normalidad. Recién llegó a Atlético de Madrid recibía un salario de 800 euros y, según sus palabras, después de pagar el arriendo, la comida y los transportes, fue al cajero y se dio cuenta que solo le quedaban 17 euros en el banco. Preocupada, se dio cuenta que ese monto no le iba a alcanzar para vivir en la capital española, por lo que tuvo que contactarse con una conocida que tenía un restaurante en la ciudad y pedirle ayuda.

Así fue como Nicole Regnier empezó a trabajar como mesera, un oficio que nunca había realizado y del que le tocó mentir que era experta para poder emplearse. No se sabe cuánto tiempo trabajó en el restaurante, pues no lo comentó, pero sí recordó una anécdota que tuvo con unos compatriotas, quienes llegaron al sitio y, sorprendidos, le preguntaron si había perdido una apuesta por estar allí. Ella, sincera, dijo que no y afirmó que el fútbol femenino aun no le daba para vivir en ese momento. Aun así, dejó una grata reflexión: ya han pasado 10 años y hoy las futbolistas profesionales sí pueden vivir del deporte.