El nuevo golpe a RCN: uno de sus presentadores más famosos no va más en el canal

Tras cinco años en RCN y Win Sports, Javier Fernández pone fin a su paso por la pantalla, dejando un legado inconfundible en el fútbol colombiano

Durante un largo tiempo, Javier Fernández Franco se convirtió en la voz inconfundible, como presentador de RCN y Win Sports. La llegada del Cantante del Gol al canal sorprendió a muchos, pues durante años fue la voz principal de Caracol Televisión y Gol Caracol. Su arribo, en 2019, causó revuelo y grandes expectativas: se creía que su estilo encendería una verdadera revolución en el rating.

Por cinco años, el famoso narrador hizo parte de Win Sports, donde se consolidó como una de las figuras más queridas por los aficionados al fútbol colombiano. Sin embargo, su reciente anuncio generó sorpresa entre los televidentes: Javier Fernández decidió dejar Win Sports, aunque tranquilizó a sus seguidores al confirmar que continuaría vinculado al equipo de RCN. Pero ahora, el canal vuelve a sufrir un nuevo golpe.

Javier Fernández no va más en el Canal RCN

Aunque parecía que Javier Fernández había encontrado su lugar en el canal de los Ardila Lülle, poco a poco comenzó a apartarse de las transmisiones. En 2024, dejó su posición en Win Sports, donde competía por ser el narrador principal junto a otras figuras destacadas del canal. Pese a su experiencia y a la emoción que imprimía en cada partido, algunos errores y desacuerdos internos no pasaron desapercibidos.

Finalmente, el Cantante del Gol se mantuvo solo como narrador en las transmisiones de la Selección Colombia para RCN. Todo indicaba que llegaría al Mundial 2026 junto al canal, pero en los últimos días se confirmó que su camino por los sets de Nuestra Tele llegó a su fin. Una decisión inesperada que, sin duda, representa un golpe sensible para la cadena.

La salida del Cantante del Gol y el relevo del presentador de RCN

Según confesó el propio Javier Fernández, la decisión de irse la había tomado desde antes del Mundial Sub-20. Detrás de su salida habría varias razones: desacuerdos con las directrices del canal, inconformidades con los cambios internos y la necesidad de cerrar un ciclo.

Lo que más ha llamado la atención es que, al parecer, el reconocido narrador no tendría planes de continuar en televisión. Todo apunta a que busca una pausa o un cambio de rumbo tras más de dos décadas de carrera ininterrumpida frente a los micrófonos.

Su salida deja un vacío importante en RCN, pero también abre la puerta para que otro nombre siga creciendo: Eduardo Luis López, quien ha venido consolidándose como una de las voces más potentes del fútbol colombiano. Todo indica que ahora será él quien asuma el rol principal de narrador en los partidos de la Selección y del fútbol profesional colombiano.

Así, el Cantante del Gol se despide de una etapa brillante, marcada por frases inolvidables y momentos que quedaron grabados en la memoria de los hinchas. Su legado seguirá vivo en cada transmisión, donde su voz —emocionada y única— narró durante años las alegrías y tristezas del fútbol colombiano.

