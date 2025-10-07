Entre los caminos que conectan a Cali con el corregimiento de El Queremal, en Dagua, crece una flor que parece salida de una leyenda. Los campesinos la llaman quereme, y aseguran que quien la cuida con cariño encuentra el amor. En este rincón donde la vida transcurre al ritmo del río y el canto de los pájaros, esta flor se ha convertido en símbolo de identidad y orgullo, pues ya cuenta con un monumento ubicado en el parque principal, pues se dice que gracias a esta flor, El Queremal recibió su nombre.

No es solo una planta bonita para adornar los jardines, el quereme es parte de la historia emocional del Valle del Cauca. Se habla de sus poderes desde hace generaciones, pues algunos cuentan que, si una mujer regala un quereme, su amor será correspondido; otros dicen que, si se planta junto a la casa, la felicidad y la fortuna no se irá nunca, otros la consideran un amuleto para la buena fortuna y hay quienes afirman que es utilizada por las mujeres para atraer a los hombre como un afrodisiaco.

Estas creencias han inspirado una ruta turística llamada “Quereme con Aroma de Libertad”, donde los visitantes pueden recorrer fincas campesinas, conocer sus variedades y descubrir cómo la tradición y la naturaleza pueden ir de la mano.

La ruta atraviesa diferentes fincas del municipio. En ellas, los viajeros no solo encuentran flores, sino historias contadas por campesinos que aprendieron de sus abuelos el arte de cuidar la tierra. Hay quienes preparan perfumes y vinos con extractos del quereme, y quienes aseguran que su fruto es de sabor dulce y exótico.

Pero más allá del mito, esta flor representa la fuerza de una comunidad que ha sabido transformar su patrimonio natural en una oportunidad de desarrollo. Los habitantes del Queremal han apostado por el turismo sostenible, combinando el amor por su entorno con la enseñanza de saberes ancestrales. En los recorridos, los guías explican el valor ecológico del quereme, su papel en la polinización de los bosques y su potencial medicinal.

El quereme no solo florece entre montañas; también florece en la memoria de quienes lo descubren. Es una invitación a volver a lo esencial, a mirar la belleza sencilla de la vida rural y a creer, aunque sea por un instante, que el amor puede nacer de una flor.

