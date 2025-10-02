Así luce en la actualidad Yalena Jácome, la querida presentadora de RCN que dejó el país hace años

Tras conquistar a los televidentes con su carisma, la expresentadora de RCN decidió priorizar a su familia y empezar de cero en el extranjero

Cuando Noticias RCN era uno de los informativos más famosos del país, por sus sets pasaban figuras inolvidables como la querida Yalena Jácome. La mujer, nacida en El Carmen de Bolívar, se convirtió en una verdadera protagonista de este noticiero. Su carisma, profesionalismo y tiempo en pantalla la hicieron merecedora del cariño de los televidentes. Sin embargo, como muchas figuras del medio, tomó la decisión de dejarlo todo y emprender un camino lejos de las cámaras, junto a su familia.

La tranquila vida de Yalena Jácome lejos de RCN y Colombia

La carrera de Yalena inició en CityTV, donde empezó a darse a conocer en Bogotá y en otras regiones del país. Su buen trabajo le permitió llegar a otros informativos como Noticias RCN e incluso NTN 24. Allí se consolidó como una pieza clave, pero su etapa como presentadora de noticias terminó en 2016, cuando decidió retirarse del medio y dedicarse a la comunicación organizacional.

No obstante, la pantalla aún no la soltaba del todo. Volvió al Canal Uno e incluso hizo parte del matutino Mañana Express. Pero, un día, esa etapa concluyó definitivamente y Yalena tomó una decisión radical: dejar Colombia. Empacó maletas y viajó a Estados Unidos junto a su esposo e hijo, en busca de una vida distinta, lejos de la exposición mediática y con más espacio para su familia.

Parte de la motivación para tomar este rumbo fue su hijo, a quien quería acompañar de cerca durante su infancia. Aunque su trayectoria en Colombia le abrió puertas en NTN 24 en Estados Unidos, donde tuvo la oportunidad de cubrir asuntos de gobierno, su vida empezó a girar en torno a nuevas prioridades.

Hoy, aunque ya no está en el país, Yalena Jácome sigue siendo una figura recordada y querida. Su presencia en pantalla no es tan constante como en los días de RCN o Canal Uno, pero su talento sigue intacto.

A sus 47 años luce prácticamente igual a cuando aparecía en los noticieros, demostrando que los años no han sido obstáculo para su carisma ni para su profesionalismo. Para muchos, sigue siendo una referente inspiradora para las nuevas generaciones de periodistas y presentadoras que sueñan con dejar huella en los medios.

