- Las 12 constructoras que se unieron a los Gutt en Cartagena para construir el mega proyecto Serena del Mar

En la ciudad soñada por el grupo Haime Gutt, que quedará a 20 minutos de Cartagena también está Amarilo, Arias Serna Saravia y Constructora Colpatria y 9 más

A 20 minutos de la Heroica están construyendo un megaproyecto inmobiliario, una ciudad vanguardista, el proyecto se llama Serena del Mar. Se diseñó para tener un total de 30 km de andenes y ciclorutas, poder ver el mar en apenas unos minutos, disponer de servicios médicos de alta calidad de manera rápida, tener zonas de esparcimiento y universidades de renombre en el lugar, en resumen, una ciudad libre del caos de las multitudes, de los trancones y del exceso de cemento.

Serena del Mar es el sueño de Carlos Haime Barruch, quien compró el terreno. Un lote privilegiado por estar cerca de Cartagena, tener manglares de manera inmediata y disponer de 1000 hectáreas para la edificación de diferentes tipos de edificios. Sin embargo, la persona encargada de materializar la ciudad es Daniel Haime Gutt, el hijo de Carlos Barruch, con la empresa Novus Civitas.

Los Gutt ya tienen experiencia en la construcción, para dar una idea, la primera Sinagoga de Bogotá fue una donación de la familia, la sede del Banco Nacional de Sangre fue entregado a la Cruz Roja Colombiana en 1964 por los Gutt, y los Gutt estuvieron involucrados en la primera sede del Colegio Colombo Hebreo. En Bolívar Novus Civitas, la firma de los Gutt, junto con otros aspiran a dejar una metrópoli de ensueño.

Los constructores de Serena del Mar

Para hacer compensación ecológica se sembró 12000 manglares y 56000 bosques

Foto: @serenadelmarctg

Junto con Novus Civitas, parte de los negocios de la familia Gutt, están las compañías Amarilo, Arias Serna Saravia, Epic Diseño y Construcción, Grupo Daer, Mejia Villegas, Prodesa, Cicon, Conaltura, Constructora Colpatria, MB Gerencia y Construcciones Ltda y Meraki. Sin embargo, al listado llegó Conconcreto, quien busca levantar Maranta Contree, otra fase de la ciudad Serena del Mar.

Las caras detrás de las firmas son Roberto Moreno, presidente y representante legal de Amarilo; Luis Fernando Serna, gerente y representante legal de Arias Serna; Diego Espinosa, gerente del Grupo Daer; Carlos Villegas Linares, representante Mejia Villegas Constructores; Juan Antonio Pardo Soto, presidente de Prodesa; Rafael Menzel Amin Bajaire, presidente de Cico; Carlos Mario Gaviria Quintero, gerente y representante legal de Conaltura; Andrés Largacha Torres, presidente y representante legal de Constructora Colpatria; Mario Manuel Urbano del Cristo, representante legal de MG Gerencia; y Nicolás Jaramillo Restrepo presidente de Conconcreto.

El proyecto de Serena del Mar; aunque no tiene aún una fecha de finalización, ya presenta avances, por ejemplo, el hospital llamado Centro Hospitalario Serena del Mar inició su tratamiento a pacientes, el lugar debería ser un ejemplo para el Caribe por disponer de equipos de última generación y ser operado por la Fundación de Santa Fe. En consecuencia, los pacientes del Caribe que necesiten tratamientos avanzados de radio o quimio terapia no necesitaran viajar al centro del país o el exterior. No es el único punto novedoso.

Los planos del edificio fueron diseñados por el reconocido arquitecto Brandon Haw

Foto: Universidad de los Andes

En Serena del Mar la Universidad de los Andes inauguraría una nueva sede, diseñada por el famoso arquitecto Brandon Haw. Con la sucursal Caribe la universidad aspira concentrar su plataforma de internalización y ofrecer cursos de posgrado de alta calidad equivalentes a los dados en Bogotá. Un claustro acorde a las necesidades de una población de 8000 personas.

En Serena del Mar ya están viviendo 2500 personas y en la medida que comiencen a entregar las obras se alcanzara el estimado de 8000, quienes conocerán de primera mano el trabajo de los Gutt, llamado el grupo Haime, es hoy por hoy uno de los grupos económicos más importante del país.

