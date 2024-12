Francisco Arata, el ex presidente de Pacific Rubiales tiene una nueva apuesta petrolera

En medio de su lujosa vida en República Dominicana al lado de la colombiana, Francisco Arata preside y es socio de New Stratus Energy una petrolera canadiense

El expresidente de Pacific Rubiales, José Francisco Arata de 66 años, quien vive desde 2015 en República Dominicana junto con su esposa la cartagenera y actriz Ana María Trujillo, sigue muy activo en el sector energético. Como accionista, CEO y director de New Stratus Energy, una empresa canadiense dedicada a la exploración y producción de petróleo y gas en América Latina, continúa invirtiendo en Colombia, México, Ecuador y Venezuela. Por su parte, Ana María Trujillo, regresó a la actuación después de 13 años, interpretando a Fernanda Ríos en “Pedro, el escamoso: más escamoso que nunca”, una serie de Caracol Televisión y Disney +

New Stratus Energy Inc, anteriormente conocida como Red Rock Energy, y que entró en un proceso de reorganización, fue adquirida en agosto de 2017 por varios ex ejecutivos de Pacific Rubiales, incluyendo a José Francisco Arata, quienes invirtieron 250.000 dólares canadienses cada uno y asumieron cargos directivos.

José Francisco Arata y su esposa Ana María Trujillo en su residencia de Punta Cana en República Dominicana

El venezolano presidente de Pacific Rubiales se retiró a tiempo

Arata, quién estudió geología en la Universidad de Torino, Italia, presidió Pacific Rubiales entre enero de 2008 y julio de 2015. Un año antes de su retiro, la empresa entró en iliquidez y bajo su dirección se procedió a la venta de varios activos, organizó un acuerdo de compra de la empresa por parte el grupo mexicano Alfa y la compañía Harbour Energy, pero este se canceló en último momento. Finalmente, en abril de 2016 fue adquirida por la canadiense Catalyst Capital Group, la cual quedó a cargo de una deuda de más de USD 5.000 millones y entró en un plan de reestructuración para poder seguir operando sus campos petroleros en Colombia.

La confusa huella de Pacific Rubiales en Colombia

La quiebra de Pacific, generó muchos interrogantes, principalmente debido a la decisión de sus administradores de buscar un rápido crecimiento a través de un alto endeudamiento, solo entre 2012 y 2015, este pasó de los USD 1.300 millones a cerca de USD 5.300 millones, lo que generó unas obligaciones financieros que la empresa no pudo responder ante la caída del precio del petróleo de 2014.

Sin embargo, los principales directivos, incluyendo a Arata, se beneficiaron de la venta de “derechos convertibles en acciones” obteniendo ganancias millonarias antes de la quiebra, a esto debe sumársele que al momento de su retiro, recibieron altísimas liquidaciones, en el caso de Arata por valor cercano a los USD 8 millones.

New Stratus Energy cancela su proyecto en Colombia

En Colombia, New Stratus Energy obtuvo en la Ronda Colombia 2010 realizada por la Agencia Nacional de Hidrocarburos - ANH, el contrato de Exploración y Producción del bloque VMM-18 en los Llanos Orientales. Este contrato le fue otorgado originalmente a Montajes JM, propiedad del empresario llanero Jorge Enrique Moreno Rodríguez, padre de Laura Moreno quien resultará absuelta de cualquier responsabilidad en el caso de la muerte del Luis Andrés Colmenares, su compañero de la Universidad de los Andes, en el caño del Parque del Virrey el 31 de octubre de 2010.

Montajes JM de Jorge Enrique Moreno se hizo al bloque VMM 18 otorgado por la ANH

El contrato de exploración y producción del bloque VMM - 18 tenía una duración de 24 años. Moreno Rodríguez era un viejo conocido de Arata desde su época de presidente y director de Pacific Rubiales, pues se especializó en realizar estructuras para el sector petrolero. Entró en serios problemas económicos por las implicaciones que tuvo la costosa defensa de su hija para la cual contrató al prestigioso penalista Jaime Granados y le vendió a New Stratus Energy su participación del 100 % en el proyecto.

New Stratus realizó las actividades previas a la explotación y obtuvo una prórroga de la ANH para realizar y perforar un pozo exploratorio que finalmente no lo realizó. En 2022, la compañía recibió la licencia ambiental con estrictas limitaciones que afectaron la viabilidad del proyecto, tanto financiera como operativamente. Ante esta situación, New Stratus Energy solicitó la terminación del Proyecto en septiembre de 2022. Tras cumplir con los requisitos legales, la ANH liberó a la compañía de cualquier otra obligación en mayo de 2023.

En Ecuador se quedaron con los bloques de Repsol

En noviembre de 2021, el gobierno de Ecuador le autorizó a New Stratus Energy a adquirir el 35 % de las acciones que la española Repsol poseía en dos bloques ubicados en la Amazonía. New Stratus a través de su filial Petrolia Ecuador, llevaba más de un año intentando obtener este beneplácito por parte del Ministerio de Energía, que lo había rechazado previamente argumentando una falta de solvencia financiera y técnica por parte de la compañía para manejar estos activos que debían pasar al Estado en diciembre de 2022.

Aranta a través de Petrolia Ecuador presentó una notificación de controversia ante el Ministerio de Energía y Minas de ese país

New Stratus Energy intentó extender los contratos por 15 años adicionales y convertirlos en contratos de participación con el Estado, en lugar de contratos de prestación de servicios. Al no obtener una respuesta favorable, inició una controversia citando el incumplimiento de los acuerdos por parte del Estado y su escalamiento a un arbitraje internacional.

Por su parte, las autoridades ecuatorianas respondieron que la solicitud se presentó fuera del plazo establecido y que la extensión de contratos debe realizarse a través de una licitación pública. En diciembre de 2022, el Ministerio de Energía y Minas anunció que la petrolera estatal Petroecuador se encargaría temporalmente de operar los campos hasta que se lleve a cabo una nueva licitación.

El epicentro del Proyecto en México está en Veracruz

En mayo, New Stratus Energy, adquirió el 49 % de Operadores Petroleras Soledad (OPS), una filial Baker Hughes México, por USD 2 millones. El Bloque Soledad, ubicado en el Estado de Veracruz, es operado bajo un contrato con Petróleos Mexicanos - Pemex, la compañía petrolera nacional mexicanos. La empresa tiene la opción de aumentar en un futuro su participación en otro 41%.

La empresa en Estados Unidos, resultó involucrada en un escándalo por conflicto de interés, pues allí apareció José Ramón López, el hijo del ex presidente de México, Andrés Manuel. López vivió cuatro meses en la mansión de un alto ejecutivo de Baker Hughes en Texas, empresa que ha obtenido millonarios contratos con Pemex durante la administración de su padre. La Fiscalía General de México investiga este caso.

Arata regresó con New Static a su natal Venezuela

En Venezuela, el país de José Francisco Arata, New Stratic adquirió en enero de 2024 una participación indirecta del 50% en GoldPillar International, un fondo de inversión ubicado en la Islas Vírgenes Británicas, que posee el 40% de Vencupet, una empresa mixta venezolana titular de los derechos de producción de petróleo en seis campos ubicados en el este de Venezuela, el otro 60 % del capital social está en manos de Petróleos de Venezuela - Pdvsa a través de su filial Corporación Venezolana de Petróleo (CVP).

Vencupet creada durante la presidencia de Hugo Chavez en Venezuela y Fidel Castro detrás de la presidencia de Raúl Castro en Cuba

Vencupet fue creada en 2010 como una empresa conjunta entre Venezuela y Cuba. A través de la CVP, Pdvsa firmó con Cupet un contrato para explorar y producir crudo denso y de alto contenido de azufre en varios campos ubicados en el Bloque Ayacucho de la vasta reserva petrolífera del Orinoco. En 2016, la cubana Cupet cedió sus acciones, por lo que la compañía pasó a ser 100% propiedad venezolana.

Una subsidiaria de GoldPillar será el contratista exclusivo para las actividades operativas en los campos y emprenderá un programa de reactivación para reiniciar la producción, donde New Stratic planea realizar una inversión sustancial para reactivar hasta 246 pozos en estos yacimientos que estuvieron activos por última vez en 2015.

Sin embargo, el proyecto enfrenta importantes desafíos, entre ellos la incertidumbre sobre la continuidad de las licencias de operación y la posibilidad de nuevas sanciones estadounidenses. Estas sanciones podrían dificultar la comercialización del petróleo producido y poner en riesgo la inversión de New Stratic Energy. Con todas estas movidas internacionales queda en claro que el venezolano Francisco Arata es un jugador duro ubicado ya en las grandes ligas de los negocios petroleros en el continente, como ya lo mostró en su paso por Pacific Rubiales de donde salió bien librado en medio de la caída de la empresa y su desprestigio en el país.